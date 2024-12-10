В Норвегии вручили Нобелевскую премию мира

В Норвегии вручили Нобелевскую премию мира2
- 10.12.2024, 21:50
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Премию вручили японской организации Nihon Hidankyo.
В Осло во вторник, 10 декабря, прошло вручение Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших американские атомные бомбардировки Nihon Hidankyo. Один из трех сопредседателей Nihon Hidankyo, 92-летний Тэруми Танака, выживший в Нагасаки, потребовал от правительств «принять меры для достижения» безъядерного мира, передало агентство AFP.
«Я бесконечно опечален и возмущен тем, что «ядерное табу» грозит быть нарушенным», - сказал Танака в городской ратуше Осло. Награда была присуждена 11 октября за усилия по достижению «мира, свободного от ядерного оружия».
Nihon Hidankyo, или Японский совет организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, с августа 1956 года проводит кампанию за расширение медицинских услуг для «хибакуся» (людей, выживших после американских ядерных ударов по двум этим японским городам), а также за полный запрет разработки и применения ядерного оружия.
Норвежский Нобелевский комитет отмечал, что ассоциация помогла возглавить глобальное движение, которое «неустанно работает над повышением осведомленности о катастрофических гуманитарных последствиях применения ядерного оружия».
Со временем, указывалось в заявлении, идея этого движение переросла в «мощную международную норму», которая клеймит использование ядерного оружия как морально неприемлемое: «Эта норма стала известна как «ядерное табу».
В результате ядерного удара США по Хиросиме 6 августа 1945 года погибли около 140 000 человек, во время бомбардировки Нагасаки тремя днями позже — около 70 000. Токио объявил о своей капитуляции 15 августа 1945 года. Ассоциация Nihon Hidankyo номинировалась на Нобелевскую премию мира в 1985 и в 1994 годах.