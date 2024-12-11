Белорусская армия получила подделку под Starlink 1 11.12.2024, 11:50

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Starlink

Из-за нее высмеивали Лукашенко.

Белорусская армия получила «отечественный аналог системы Starlink». Так называют разработанный в Беларуси для военных мобильный комплекс связи «Кулиса».

ТАСС ссылается на ответ из Минобороны РБ, что этот комплекс «уже поступил на вооружение и эксплуатируется в подразделениях и воинских частях Вооруженных сил».

Напомним, «аналог Starlink» Лукашенко показали 6 октября 2023 года. Военные заявили, что система помимо связи предоставляет удаленный доступ к интернету.

— То есть ты, то что Маск за миллиарды долларов делал, ты сам сделал бесплатно? — поинтересовался Лукашенко.

Белорусский военный специалист уточнил:

— Ну не бесплатно, но за очень маленькие деньги.

Белорусы в комментариях тогда высмеяли реакцию Лукашенко на «аналог Starlink».

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