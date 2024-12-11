В Сирии казнили генерала Асада, который скармливал оппозиционеров льву
- 11.12.2024, 12:25
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Он подавлял протесты в 2011 году.
В Сирии казнили офицера проправительственного формирования «Шабиха» Талала аль Дакака, известного также как Абу Сахар.
Как сообщает Sky News Arabia, Абу Сахар прославился тем, что в качестве домашнего питомца держал льва, которому скармливал арестованных оппозиционеров.
Этот сирийский офицер отвечал за подавление протестов против режима Асада в 2011 году в городе Хама, что в конечном итоге привело к началу гражданской войны в Сирии.