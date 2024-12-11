На выборах в Румынии может появиться единый проевропейский кандидат 11.12.2024, 16:19

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Конституционный суд упразднил результаты первого тура.

Проевропейские партии Румынии вечером во вторник, 10 декабря, договорились об обязательстве сформировать руководящее большинство, которое отгородится от ультраправых, а также о потенциальной поддержке единого кандидата на повторных президентских выборах в стране, сообщает Reuters.

Руководящие левые социал-демократы получили большинство мест на парламентских выборах 1 декабря. В то же время ультранационалистические и ультраправые группы, некоторые с откровенными пророссийскими настроениями, также получили более трети мест.

Парламентские выборы проходили между двумя турами президентских выборов, на которых ультраправый критик НАТО Келин Джорджеску неожиданно добился успеха. Это вызвало подозрения в российском вмешательстве и впоследствии Конституционный суд страны аннулировал результаты, заявив, что голосование следует провести заново.

Правительство Румынии, являющейся членом Европейского Союза и НАТО, должно будет разработать новый «календарь» президентских выборов. Голосование, вероятно, состоится в первой половине 2025 года.

Президент страны Клаус Йоханнис, который покинет пост после приведения к присяге нового лидера, предложит кандидатуру премьер-министра. Срок полномочий нынешнего парламента истекает 21 декабря.

Социал-демократы, их нынешние партнеры по коалиции, правоцентристские либералы, «Союз спасения Румынии» (USR) и Демократический союз венгров Румынии (UDMR) договорились быстро сформировать проевропейское правительство.

«В ближайшие дни четыре партии и представители национальных меньшинств будут работать над общей программой руководства, основанной на развитии и реформах, которая будет учитывать приоритеты румынских граждан», - говорится в совместном заявлении.

Партии также заявили, что рассматривают возможность поддержки единого проевропейского кандидата на президентских выборах, чтобы усилить его позиции на фоне поддержки ультранационалистов.

Пока неясно, будет ли Джорджеску снова баллотироваться, поскольку прокуратура ведет расследование в отношении его предвыборной кампании.

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