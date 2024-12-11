Лукашенковский МИД вручил официальную ноту Польше 2 11.12.2024, 16:38

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У режима началась шпиономания.

В МИД вручили официальную ноту временному поверенному в делах Польши в Беларуси Кшиштофу Ожанне из-за «инцидента с попыткой вербовки белорусского дипломата в Молдове», сообщила БелТА.

«Я передам то, о чем мы сегодня говорили, в Варшаву», — отвечая на вопросы журналистов, сказал Кшиштоф Ожанна. От других комментариев дипломат отказался.

Отметим, у режима Лукашенко началась шпиономания. В Беларуси регулярно задерживают иностранцев, которых обвиняют в работе назападные спецслужбы.

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