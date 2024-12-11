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Российский рубль снова обрушился

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  • 11.12.2024, 16:46
  • 2,306
Российский рубль снова обрушился

Курс растет практически ежеминутно.

Российская валюта снова рухнула на фоне геополитических и экономических трудностей, связанных с санкциями и адаптацией финансовых потоков. В среду, 13 декабря, рубль потерял позиции как по отношению к основным мировым валютам, так и к юаню, который стал ключевой расчетной валютой для России в условиях западных санкций и войны с Украиной.

Курс рубля падает практически ежеминутно.

Курс доллар / рубль находится в районе 108,50.

Курс евро / рубль торгуется на уровне 113,40.

Курс юань / рубль составил 14,90.

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