Российский рубль снова обрушился 2 11.12.2024, 16:46

2,306

Курс растет практически ежеминутно.

Российская валюта снова рухнула на фоне геополитических и экономических трудностей, связанных с санкциями и адаптацией финансовых потоков. В среду, 13 декабря, рубль потерял позиции как по отношению к основным мировым валютам, так и к юаню, который стал ключевой расчетной валютой для России в условиях западных санкций и войны с Украиной.

Курс рубля падает практически ежеминутно.

Курс доллар / рубль находится в районе 108,50.

Курс евро / рубль торгуется на уровне 113,40.

Курс юань / рубль составил 14,90.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com