Российский рубль снова обрушился

Российский рубль снова обрушился2
- 11.12.2024, 16:46
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Курс растет практически ежеминутно.
Российская валюта снова рухнула на фоне геополитических и экономических трудностей, связанных с санкциями и адаптацией финансовых потоков. В среду, 13 декабря, рубль потерял позиции как по отношению к основным мировым валютам, так и к юаню, который стал ключевой расчетной валютой для России в условиях западных санкций и войны с Украиной.
Курс рубля падает практически ежеминутно.
Курс доллар / рубль находится в районе 108,50.
Курс евро / рубль торгуется на уровне 113,40.
Курс юань / рубль составил 14,90.