Послы Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России 11.12.2024, 18:35

Готовится удар по «теневому флоту» РФ.

В среду, 11 декабря, послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций в ответ на агрессию России против Украины.

Об этом сообщает председательство Венгрии в Совете ЕС.

Новый пакет санкций предусматривает введение ограничений против еще большего числа лиц и организаций. Он также нацелен против организаций в России и в третьих странах, которые косвенно способствуют военной и технологической помощи РФ путем обхода экспортных ограничений.

Также принятые санкции ограничивают деятельность судов третьих государств, которые поддерживают войну России против Украины, то есть ограничения коснулись «теневого флота» РФ.

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