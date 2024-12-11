Послы Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России
- 11.12.2024, 18:35
Готовится удар по «теневому флоту» РФ.
В среду, 11 декабря, послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций в ответ на агрессию России против Украины.
Об этом сообщает председательство Венгрии в Совете ЕС.
Новый пакет санкций предусматривает введение ограничений против еще большего числа лиц и организаций. Он также нацелен против организаций в России и в третьих странах, которые косвенно способствуют военной и технологической помощи РФ путем обхода экспортных ограничений.
Также принятые санкции ограничивают деятельность судов третьих государств, которые поддерживают войну России против Украины, то есть ограничения коснулись «теневого флота» РФ.