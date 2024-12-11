Российский рубль резко обвалился на всех рынках 3 11.12.2024, 19:08

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Обвал произошел после новостей о новых санкциях США.

После двух недель спокойствия и укрепления курс российского рубля снова покатился под откос.

В среду доллар на рынке форекс подскочил почти на 7 рублей и достигал на пике 108,72 рубля — максимального значения со 2 декабря. Курс евро взлетел на 5,5 рубля, до 114 рублей. А юань на Московской бирже прибавил больше 2% и пробил отметку 14 рублей впервые с конца прошлой недели: сделки с расчетом «завтра» заключались по 14,06 рубля за юань.

Новый обвал рубля, вероятно, связан с потенциальными санкциями США, отмечает инвестбанкир Евгений Коган. По данным Bloomberg, администрация Джо Байдена рассматривает возможность ужесточения ограничений на российский нефтяной экспорт до иранского уровня.

Меры, которых прежде опасались в Белом доме, теперь стали более вероятными, поскольку дефицита нефти в мире нет, наоборот — она в избытке, объяснили источники Bloomberg.

Источник Reuters в крупном российском банке называет другую вероятную причину слабости рубля. На рынке возник спрос на валюту, который может быть связан «с уходом из России иностранной компании», объясняет он. Кто именно ушел, пока неясно, признает источник: «Имя всплывет уже задним числом, после закрытия сделки с новым владельцем».

В конце ноября рубль обвалился до минимумов с марта 2022 года — выше 114 рублей за доллар, больше 120 — за евро и 15,2 рубля за юань. В первую неделю декабря рублю удалось отыграть почти все потери, но очевидно, что «качели» на валютном рынке еще не закончены, отмечает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking: рынку не хватает ликвидности, перетока валюты из страны за рубеж ограничены, и поэтому даже небольшие изменения баланса спроса и предложения способны порождать значительные скачки курса.

Рычагов, чтобы регулировать курс рубля, у властей все меньше, отмечает главный аналитик ИК «Иволга Капитал» Марк Савиченко: «Самый понятный, взвинченная ключевая ставка, очевидно, эффективность в отношении курса рубля утратила. Зато рисков все больше».

Перед началом войны доллар стоил 70-80 рублей, а юань 11-12 рублей, то есть почти на 30% дешевле. Скачки курсов — скорее подтверждают силу тренда на ослабление рубля, считает Савиченко: «За три последних года отечественные экономика и финансы преобразились системно. В сторону деградации».

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