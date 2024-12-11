закрыть
11 декабря 2024, среда, 20:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский рубль резко обвалился на всех рынках

3
  • 11.12.2024, 19:08
  • 8,048
Российский рубль резко обвалился на всех рынках

Обвал произошел после новостей о новых санкциях США.

После двух недель спокойствия и укрепления курс российского рубля снова покатился под откос.

В среду доллар на рынке форекс подскочил почти на 7 рублей и достигал на пике 108,72 рубля — максимального значения со 2 декабря. Курс евро взлетел на 5,5 рубля, до 114 рублей. А юань на Московской бирже прибавил больше 2% и пробил отметку 14 рублей впервые с конца прошлой недели: сделки с расчетом «завтра» заключались по 14,06 рубля за юань.

Новый обвал рубля, вероятно, связан с потенциальными санкциями США, отмечает инвестбанкир Евгений Коган. По данным Bloomberg, администрация Джо Байдена рассматривает возможность ужесточения ограничений на российский нефтяной экспорт до иранского уровня.

Меры, которых прежде опасались в Белом доме, теперь стали более вероятными, поскольку дефицита нефти в мире нет, наоборот — она в избытке, объяснили источники Bloomberg.

Источник Reuters в крупном российском банке называет другую вероятную причину слабости рубля. На рынке возник спрос на валюту, который может быть связан «с уходом из России иностранной компании», объясняет он. Кто именно ушел, пока неясно, признает источник: «Имя всплывет уже задним числом, после закрытия сделки с новым владельцем».

В конце ноября рубль обвалился до минимумов с марта 2022 года — выше 114 рублей за доллар, больше 120 — за евро и 15,2 рубля за юань. В первую неделю декабря рублю удалось отыграть почти все потери, но очевидно, что «качели» на валютном рынке еще не закончены, отмечает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking: рынку не хватает ликвидности, перетока валюты из страны за рубеж ограничены, и поэтому даже небольшие изменения баланса спроса и предложения способны порождать значительные скачки курса.

Рычагов, чтобы регулировать курс рубля, у властей все меньше, отмечает главный аналитик ИК «Иволга Капитал» Марк Савиченко: «Самый понятный, взвинченная ключевая ставка, очевидно, эффективность в отношении курса рубля утратила. Зато рисков все больше».

Перед началом войны доллар стоил 70-80 рублей, а юань 11-12 рублей, то есть почти на 30% дешевле. Скачки курсов — скорее подтверждают силу тренда на ослабление рубля, считает Савиченко: «За три последних года отечественные экономика и финансы преобразились системно. В сторону деградации».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип