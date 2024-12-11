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Спустя 13 лет Катар восстановит работу посольства в Сирии

  • 11.12.2024, 19:11
Спустя 13 лет Катар восстановит работу посольства в Сирии

8 декабря посольство Сирии в Катаре праздновало освобождение страны.

Катар вернет посольство в Дамаск после завершения необходимых процедур, сообщил МИД страны.

Восстановление его работы после прихода к власти оппозиции представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари назвал техническим решением. Он не уточнил, о каких именно процедурах идет речь и когда посольство приступит к работе. «Сегодня в Дамаске переходная власть. Сейчас еще рано говорить о таком техническом решении, однако я могу подтвердить, что Катар положительно взаимодействует с братским сирийским народом», — заявил аль-Ансари.

Он также пояснил, что ранее Катар разорвал дипломатические отношения с правительством Сирии из-за «преступлений, которые Катар не мог принять».

8 декабря посольство Сирии в Катаре праздновало освобождение страны. Это случилось после взятия Дамаска повстанцами. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба дипмиссии в соцсети X. Катар в свою очередь пообещал поддержать политический процесс в Сирии в соответствии с резолюцией ООН.

Днем ранее, 10 декабря, глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о том, что Анкара начала работу по открытию посольства в Дамаске. В 2012 году Турция закрыла свое посольство в Сирии из соображений безопасности.

27 ноября сирийские повстанцы начали наступление на севере страны. 8 декабря они достигли столицы. Диктатор Башар Асад оставил пост и покинул страну, а глава правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности к мирной передаче власти.

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