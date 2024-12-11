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ЕС выделит 170 млн евро на забор на границе с Беларусью и РФ

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  • 11.12.2024, 19:35
ЕС выделит 170 млн евро на забор на границе с Беларусью и РФ

52 млн евро будет выделено Польше.

Шесть европейских стран, соседствующих с Россией и Беларусью, получат 170 млн евро на защиту своих границ, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. 52 млн евро будет выделено Польше, еще 50 млн — Финляндии. Также в списке Латвия (17 млн евро), Литва (15,4 млн), Эстония (19,4 млн) и Норвегия (16,4 млн).

Дер Ляйен отметила, что такое решение было принято, поскольку эти страны «мужественно охраняют» внешние границы ЕС «от угроз всех форм, исходящих из России и Беларуси». По ее словам, деньги пойдут на модернизацию оборудования электронного наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, развертывание мобильных средств обнаружения и противодействие беспилотникам.

Заявление прозвучало на заседании исполнительной коллегии ЕС, обсуждавшей «гибридные угрозы от использования миграции в качестве оружия Россией и Беларусью». Там отметили, что в 2024 году количество нелегалов, пытающихся попасть в ЕС через белорусскую границу, увеличилось на 66% по сравнению с 2023 годом. 90% таких мигрантов имели российскую студенческую или туристическую визу. В ЕК подчеркнули, что Россия и Беларусь используют людей «в качестве политического инструмента для дестабилизации», эксплуатируя принцип ЕС о праве на убежище, и эти действия «требуют усиленного ответа при полном соблюдении европейского и международного права».

Ранее сообщалось, что балтийские страны и Польша собираются возвести на границе 700-километровую линию обороны. По предварительным оценкам, проект, призванный обеспечить защиту от вторжения и других «вредных действий» России и Беларуси, обойдется в 2,5 млрд евро. Лидеры европейских стран подчеркивали, что появление подобной инфраструктуры на восточной границе среди прочего позволит решить проблему гибридных угроз, которые включают дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и попытки создать миграционный кризис. Польский премьер Дональд Туск говорил, что им удалось убедить партнеров по ЕС профинансировать этот проект.

Ранее Польша решила потратить 2,3 млрд евро на оборонительные бункеры, траншеи и рвы вдоль границы с Россией и Беларусью. В свою очередь Латвия, Литва и Эстония собирались построить более 1 тыс. бетонных бункеров, установить мины и зубы дракона, а также проложить колючую проволоку на восточной границе в рамках общей «Балтийской линии обороны».

Эстония начнет возводить эти сооружения в следующем году. Власти собираются установить на границе с Россией 600 бункеров, противотанковые заграждения, забор из колючей проволоки и буи с лезвиями на водных рубежах. По предварительным оценкам, только на убежища потребуется 60 млн евро.

После вторжения России в Украину страны Балтии значительно повысили траты на оборону. Расходы Литвы, Эстонии и Латвии на эти цели сегодня составляют 1,8 млрд евро, 1 млрд евро и 970 млн евро соответственно, подсчитывал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира. В свою очередь Польша тратит на оборону 4,2% от ВВП, в 2025 году эта цифра вырастет до 4,7% или $46 млрд.

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