Дин Лижэнь завершил вничью 13-ю партию матча мировую шахматную корону

Дин Лижэнь завершил вничью 13-ю партию матча мировую шахматную корону1
- 11.12.2024, 19:40
В четверг соперники проведут заключительную партию.
Чемпион мира китаец Дин Лижэнь и индиец Гукеш Доммараджу сыграли вничью в 13-й партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Сингапуре.
Партия, в которой чемпион мира играл черными фигурами, завершилась на 69-м ходу.
Счет в матче стал 6,5:6,5.
В четверг соперники проведут заключительную партию в классические шахматы, в случае равенства очков состоится тай-брейк.