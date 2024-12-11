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Дин Лижэнь завершил вничью 13-ю партию матча мировую шахматную корону

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  • 11.12.2024, 19:40
Дин Лижэнь завершил вничью 13-ю партию матча мировую шахматную корону

В четверг соперники проведут заключительную партию.

Чемпион мира китаец Дин Лижэнь и индиец Гукеш Доммараджу сыграли вничью в 13-й партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Сингапуре.

Партия, в которой чемпион мира играл черными фигурами, завершилась на 69-м ходу.

Счет в матче стал 6,5:6,5.

В четверг соперники проведут заключительную партию в классические шахматы, в случае равенства очков состоится тай-брейк.

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