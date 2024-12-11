В Сирии обнаружили тело активиста Мазена аль-Хамаду, который подвергся нечеловеческим пыткам в тюрьме режима Асада 11.12.2024, 19:57

Мазен Аль-Хамада

В 2020 году он решил вернуться из Европы в Сирию.

47-летнего сирийского активиста Мазена аль-Хамаду, который подвергся нечеловеческим пыткам в тюрьмах режима диктатора Башара Асада и бежал в Европу в 2014 году, нашли мертвым в Дамаске. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает The Washington Post.

47-летний сирийский активист, переживший жестокие пытки в тюрьмах режима, делился в Европе своим «опытом», рассказывая о пережитом политикам, законодателям и всем, кто был готов слушать.

На его теле остались следы издевательств, в частности глубокие раны на запястьях от цепей. Как пишет WP, из-за Хамада мир не может говорить, что не знал о пытках, через которые проходят несогласные с режимом Асада.

В 2020 году активист решил вернуться в Сирию. Он заявил друзьям, что больше не видит смысла делиться своими историями с миром, который, по его мнению, остался равнодушным. Он считал, что сможет сделать больше, сотрудничая с правительством, которое подавило народное восстание, и получил заверения от властей Башара Асада, что его жизни ничего не будет угрожать.

Вместо этого Хамада задержали по прибытии в международный аэропорт Дамаска и он «снова исчез в тюремной системе».

Во вторник родственники опознали тело активиста среди около 40 трупов, завернутых в окровавленные простыни и выброшенных в военном госпитале в Харасте, пишет WP.

Представитель Сирийской оперативной группы по чрезвычайным ситуациям Муаз Мустафа, который сотрудничал с Хамадой, заявил, что людей, вероятно, убили в последние часы перед бегством Асада и передачей власти повстанцам. Фотографии тела сирийского активиста, размещенные в Сети, слишком ужасны, чтобы их можно было описать, отмечает газета. Они свидетельствуют о том, что Хамад умер от пыток.

«Больница в Харасти известна как промежуточная станция для заключенных, которых пытают до смерти на пути к захоронению в братских могилах», — заявил Стивен Рапп, возглавляющий Комиссию по международному правосудию и подотчетности, некоммерческую организацию, собирающую доказательства военных преступлений в Сирии.

Он считает, что Хамада и другие люди, найденные вместе с ним, были поспешно убиты после падения режима, потому что они могли дать показания против своих палачей.

Сначала Хамада арестовали за участие в мирных протестах, охвативших Сирию в 2011 году. Он провел несколько коротких сроков в тюрьме, прежде чем его схватили и отвезли в штаб-квартиру разведки ВВС в районе Меззех в Дамаске, где начался «настоящий кошмар», пишет WP.

Хамада часами подвешивали к потолку на цепях, а его ребра сломали охранники, прыгая на нем. Кожа сирийского активиста была обожжена сигаретами, тело содрогалось от ударов электрического тока. Хамада изнасиловали металлическим шестом, а гениталии поместили в зажим.

Эти подробности он сам рассказывал по просьбе политиков, журналистов и ученых по всему Западу, став популярной фигурой в правозащитной среде.

«Он рассказывал все об абсолютных ужасах, которые происходили, и делал это снова и снова, и никто ничего не делал, а теперь он мертв, и все остальные тоже мертвы. То, что, по его словам, происходило с ним, было за пределами человеческого понимания, настолько ужасным…», — сказала Сара Афшар, которая сняла документальный фильм о сирийской тюремной системе, где также фигурирует Хамада.

Как отмечает газета, мужчина все больше разочаровывался в отсутствии влияния своей деятельности. Он начал говорить друзьям, что хочет вернуться в Сирию, и совершил несколько визитов в сирийское посольство в Берлине, где получил паспорт.

В одном из последних известных телефонных звонков Хамада сказал сирийскому активисту, что готов пожертвовать своей жизнью, чтобы остановить убийства. Хамаду взяли под стражу, как только он приземлился в аэропорту Дамаска.

Многие друзья уже считали его мертвым, однако сирийский диссидент, освобожденный из тюрьмы в 2022 году, рассказал, что видел Хамаду в тюрьме разведки Военно-воздушных сил в Дамаске, но с тех пор они больше не виделись.

По словам Афшар, понимание того, что Хамад смог пережить все эти ужасные условия, но «погиб в самом конце», — самое тяжелое для его друзей.

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