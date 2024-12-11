закрыть
11 декабря 2024, среда, 23:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Правящая в Сирии более 60 лет партия «Баас» приостановила деятельность

  • 11.12.2024, 23:27
Правящая в Сирии более 60 лет партия «Баас» приостановила деятельность

Партия передаст принадлежавшее ей вооружение МВД временного правительства.

Правившая партия «Баас» в Сирии объявила, что приостанавливает свою работу, ее заявление приводит Annahar.

Помощник генерального секретаря партии Ибрагим Аль-Хадид заявил, что руководство партии решило «приостановить работу и партийную деятельность во всех направлениях до дальнейшего уведомления». Партия передаст принадлежавшее ей вооружение, а также технику и транспортные средства Министерству внутренних дел временного правительства при условии, что «контроль за прочим имуществом и денежными активами будут осуществлять Минфин и Минюст, а доходы от них будут депонированы в Центральном банке Сирии».

Партия «Баас» («Возрождение») пришла к власти в Сирии в марте 1963 года. Генеральным секретарем партии с 2000 года был свергнутый в декабре диктатор Башар Асад.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип