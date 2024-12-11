Правящая в Сирии более 60 лет партия «Баас» приостановила деятельность
- 11.12.2024, 23:27
Партия передаст принадлежавшее ей вооружение МВД временного правительства.
Правившая партия «Баас» в Сирии объявила, что приостанавливает свою работу, ее заявление приводит Annahar.
Помощник генерального секретаря партии Ибрагим Аль-Хадид заявил, что руководство партии решило «приостановить работу и партийную деятельность во всех направлениях до дальнейшего уведомления». Партия передаст принадлежавшее ей вооружение, а также технику и транспортные средства Министерству внутренних дел временного правительства при условии, что «контроль за прочим имуществом и денежными активами будут осуществлять Минфин и Минюст, а доходы от них будут депонированы в Центральном банке Сирии».
Партия «Баас» («Возрождение») пришла к власти в Сирии в марте 1963 года. Генеральным секретарем партии с 2000 года был свергнутый в декабре диктатор Башар Асад.