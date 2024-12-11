ВСУ вооружили новыми дронами-камикадзе
- 11.12.2024, 23:40
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Они устойчивы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы.
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс ТОККО украинского производства, имеющих две модификации дронов, отличающихся массой боевой нагрузки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины в среду, 11 декабря.
Дроны-камикадзе комплекса устойчивы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы.
Элементы беспилотников имеют защитное покрытие, обеспечивающее устойчивость работы в сложных полевых условиях.
«Первые дроны-камикадзе ТОККО уже испытали в реальном бою, они успешно поразили вражескую технику», - подчеркнул заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.