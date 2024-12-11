Писториус: События в Сирии демонстрируют риски для стран, которые полагаются на Россию
- 11.12.2024, 23:55
Страны могут полагаться на Москву лишь до тех пор, пока они приносят пользу Путину.
События в Сирии демонстрируют, что страны, имеющие стратегическое партнерство с Россией, могут полагаться на Москву лишь до тех пор, пока они приносят пользу Владимиру Путину, заявил сегодня министр обороны Германии Борис Писториус. Во время короткого визита в Иорданию Писториус совершил остановку на авиабазе Аль-Азрак на пути в Багдад, где он обсудит пути стабилизации региона в связи с падением режима диктатора Сирии Башара аль-Асада, сообщает Reuters.
Министр не уточнил, что эти события будут означать для участия Германии в регионе, но сказал, что ее военные миссии на Ближнем Востоке, насчитывающие около 600 военнослужащих, будут скорее увеличены, чем сокращены.