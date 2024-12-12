Наталья Радина: Лукашенко превысил дозу транквилизаторов 3 12.12.2024, 10:39

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Фото: Getty Images

Диктатора охватил страх после бегства его сирийского друга.

Как падение режима диктатора Башара Асада повлияет на Беларусь? Что общего между сирийскими и белорусскими чиновниками? Какие документы подписали Путин и Лукашенко в Минске?

Об этом и не только главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина рассказала в интервью известной украинской телеведущей Наталье Влащенко. Разговор вышел на YouTube-канале «Фабрика Новин».

На недавней встрече в Борисове Лукашенко внезапно заговорил о российском ядерном оружии в Беларуси. И стал угрожать его применением. Наталья Радина считает, что в диктаторе говорит страх:

— Давно подозревала, что Лукашенко сидит на транквилизаторах, но в этот раз он явно превысил дозу. Диктатор рассказывал, что на территории Беларуси находятся сотни ядерных ракет, что в любой момент он готов ими ударить, что он будет сам наводить их на цели, потому что договорился с Путиным, потом они будут вдвоем нажимать на «красную кнопку».

Я разговаривала со специалистами, которые работали над программой ядерного разоружения Беларуси, они утверждают, что в стране никаких ядерных ракет нет. По очень простой причине — их негде хранить. Хранилища, которые существовали в советское время для ракет с ядерными боеголовками, уничтожены. Сегодня Лукашенко их просто негде хранить, разве что в коровниках.

Не исключаю, что эти хранилища могут строиться сейчас, но на это нужно время и огромные ресурсы, которых у диктатуры сегодня нет. Они заканчиваются, а Путин не в состоянии сегодня спонсировать свою старую содержанку.

Лукашенко охвачен страхом, охвачен ужасом, потому что в Сирии пал режим его друга Асада. Человек травмирован. Скольких друзей он уже потерял? Диктатор Ирака Саддам Хусейн был повешен, Слободан Милошевич, сербский диктатор, умер в тюрьме, Муаммар Каддафи вообще был убит восставшим народом Ливии. А тут еще и друг Башар Асад вынужден бежать в Москву.

Лукашенко в огромном стрессе, боится за свою власть. Диктатор прекрасно понимает, что Россия потерпела сокрушительное поражение в Сирии. Он понимает лучше нас с вами, что ресурсов у РФ не так уж много, и они у нее заканчиваются, в том числе — на войну, которую она сегодня ведет с Украиной. И уж тем более у нее не так много осталось ресурсов для диктатуры Лукашенко в Беларуси.

Диктатор панически боится собственного народа, ведь понимает, что белорусы его ненавидят, удержать всех в тюрьмах, всех пересажать, он не в состоянии.

Белорусская журналистка обратила внимание на договоры, подписанные между Лукашенко и Путиным в Минске. По ее мнению, Кремль теперь может задействовать белорусские войска для войны против Украины:

— Путин приезжал в Минск 6 декабря, и они подписали несколько военных соглашений, в том числе — и Концепцию безопасности «союзного государства», договор о гарантиях безопасности. Эти договоры подразумевают размещение на территории Беларуси нового контингента российских войск и новых военных баз. И этот договор о гарантиях безопасности очень напоминает Договор о стратегическом сотрудничестве, который был подписан с КНДР.

Он подразумевает вероятное вступление белорусской армии в войну в Украине, если это понадобится Путину. Потому что северокорейские войска тут же были задействованы в войне против Украины после подписания соответствующего договора.

Однако если поступит такой приказ, от которого белорусские военные не смогут отказаться, и им придется пересечь границу с Украиной, убеждена, что большая часть белорусских военнослужащих будут саботировать указания командиров, будут массово сдаваться в плен. Для Лукашенко это будет иметь катастрофические последствия. Ведь Украина получит абсолютное право наносить удары ракетами и беспилотниками по военным объектам в Беларуси. И не только по военным объектам. Думаю, что и по резиденциям самого Лукашенко.

Наталья Радина рассказала о плачевном состоянии здоровья диктатора:

— Лукашенко разваливается на части. Он весит около 150 килограммов, еле ходит, у него сахарный диабет, проблемы с суставами. Очевидно, что есть подагра, проблемы с головой из-за постоянной паранойи, чему свидетельствуют эти заявления о ядерных ракетах. Думаю, что Лукашенко сегодня не управляет страной. Беларусью руководит премьер-министр, руководители других министерств и ведомств, КГБ, но не сам Лукашенко.

Сегодня он — старая трухлявая колода, которая охвачена страхом и боится потерять власть. Что его ждет? Ничего хорошего. Диктатуру Лукашенко неминуемо ожидает конец. Когда я слышу разговоры о том, что «Россия сильная, у нее никогда не закончатся ресурсы и солдаты», — это смешно слушать. То же самое думали о СССР, но он рухнул в одночасье. То же самое произойдет и с Россией, а тем более — с диктатурой Лукашенко.

Куда может бежать Лукашенко? Белорусская журналистка выразила мнение, что вариантов не так много:

— Если завтра, то может успеть в Россию. Но если и там будет плохо, то никуда. Будет как Асад кружить в поисках аэродрома, но никто не захочет его принимать. Знаю, что Лукашенко думал о побеге в 2020 году, когда на улицы выходили сотни тысяч белорусов. Тогда велись переговоры, кто может его принять. Кроме России, насколько я знаю, никто не захотел. Даже его китайские друзья. А сейчас ситуация усугубилась, у него нет путей для отхода. В 2020 году закончились его геополитические качели, когда он мог заигрывать и с Западом, и с Россией. Сегодня Лукашенко превратился в Кадырова, который полностью зависит от Путина.

Лукашенко без власти себя не представляет. Он настолько ничтожен, что без власти не сможет жить. Сам диктатор никуда не уйдет. Сегодня Лукашенко активно участвует в «избирательной кампании». Это смешно выглядит, абсолютно по-колхозному. С трудом они организуют даже постановочные мероприятия. Абсолютно пустые улицы, люди не хотят ставить подписи ни за него, ни за подставных кандидатов. Уверена, что белорусы даже не пойдут на избирательные участки. Безусловно, работников предприятий будут гнать на «выборы», но свободные от государства люди на них не пойдут. Убеждена, что у Лукашенко нет пяти лет. Он просто не досидит этот срок. События развиваются очень стремительно.

Какое состояние скрывает Лукашенко? Главный редактор сайта Charter97.org рассказала, что диктатор ведет роскошный образ жизни:

— Лукашенко давно миллиардер. Уровень коррупции колоссальный, а главный бенефициар всех этих схем — белорусский диктатор. Деньги, конечно же, он хранит не в Беларуси. Поговаривают, что они могут находиться в ОАЭ, уж слишком часто в эту страну ездит его сынок Виктор. Что касается его состояния в Беларуси — живет он на широкую ногу. У него порядка 20 резиденций, которые расположены в разных уголках страны. Все это дворцы, на которые потрачены миллионы евро. Ведет он роскошный образ жизни. Что касается личной жизни, она мне мало интересна, но могу сказать, что все диктаторы — порочные люди. Лукашенко такой же порочный человек.

Наталья Радина рассказала, что общего между сирийскими и белорусскими чиновниками:

— Никакой поддержки у режима Лукашенко нет. Его поддерживают 10%, максимум — 20. Это отпетые бандиты из его силовых структур, чиновники, завязшие в коррупции и преступлениях против собственного народа, коррумпированные бизнесмены, а также часть оболваненного населения, которая верит белорусскому и русскому телевизору. Но таких людей немного.

Большая часть номенклатуры молчит из-за страха. Ведь та же номенклатура, те же сотрудники силовых структур, попадают под репрессии. Их размах сегодня сопоставим с 1937 годом. И это в масштабах маленькой страны. По моей информации из номенклатурных кругов, все ждут падения режима в России. Все надеются, что будет такое «окно возможностей». Возможен и номенклатурный переворот, если Лукашенко до него доживет.

Когда я смотрела кадры в Сирии и читала, как быстро переобувались пропагандисты и говорили, что «нам врали, а сейчас мы прозрели», как чиновники переходили на сторону народа, я понимала, что такая же ситуация будет и в Беларуси. Как только начнет шататься режим в Москве, начнет лихорадить два режима, стремительно будут развиваться события, чиновники станут на сторону народа.

Мы помним, как в 1991 году быстро переобулась коммунистическая номенклатура и встала под бело-красно-белые флаги, даже тот же Лукашенко. То же самое будет и сейчас.

Спецслужбы также не будут защищать Лукашенко, они встанут на сторону сильного.

Посмотрите на кадры из Сирии, когда сотни тысяч людей возвращаются в страну, эти потоки машин. Также будет и в Беларуси.

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