СМИ: Россиянам вскоре не на чем будет летать

СМИ: Россиянам вскоре не на чем будет летать5
- 12.12.2024, 11:57
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Самолетостроение в России переживает глубокий кризис.
Реформа по переводу авиационной индустрии в России на национальное производство оказалась провалом.
После начала вторжения в Украину россияне планировали построить 108 пассажирских самолетов, однако им удалось построить лишь 7, сообщает «24 канал».
Вследствие санкций России удалось построить только 7 пассажирских самолетов, передают российские СМИ. Речь идет о SuperJet 100, «достроенные из довоенного доработки».
Интересно, что из-за масштабности территорий России соединить все районы страны только наземным транспортом невозможно. Именно поэтому строительство самолетов для пассажирских перевозок становится важным вопросом.
За почти 3 года полномасштабной войны против Украины Россия смогла сделать по одному опытному образцу Ил-96-400М и Ил-114. Однако эти лайнеры не совершают рейсов, а используются только для испытаний.
Кроме того, россияне пытаются заменить иностранные двигатели в «Суперджетах» и МС-21 и приходится возвращать в производство устаревшие лайнеры Ил-96-300 и Ту-214.
А ресурсы, которые могли бы пойти на строительство гражданской авиации, идут, в частности, на производство и ремонт боевых самолетов.