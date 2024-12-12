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На аукционе в Лондоне продали любовные письма Альберта Эйнштейна

  • 12.12.2024, 14:31
На аукционе в Лондоне продали любовные письма Альберта Эйнштейна

За полмиллиона евро.

43 письма выдающегося ученого Альберта Эйнштейна, адресованные его первой жене Милеве Марич, были проданы с молотка аукционного дома Christie's за 441 тысячу фунтов стерлингов (535 393 евро), пишет Deutsche Welle.

Переписка охватывает период с февраля 1898 года по сентябрь 1903 года и раскрывает не только его научные размышления, но и романтические чувства к возлюбленной.

Эйнштейн и Марич поженились 6 января 1903 года, о чем свидетельствует объявление, включенное в лот. До брака у них родилась дочь Лизерль, появившаяся на свет в 1902 году. Ее рождение держалось в тайне, и о ее жизни известно крайне мало. Однако в письмах Эйнштейна есть редкие упоминания дочери, в которых он пишет, что в 1903 году девочка заболела скарлатиной. Историки предполагают, что Лизерль, вероятно, умерла вскоре после написания последнего письма из коллекции.

Письма содержат трогательные признания в любви, такие как приглашение на озеро Комо: «Приезжай ко мне на Комо и привези мой синий халат, в который мы сможем завернуться вместе». Эти строки раскрывают теплую и чувственную сторону ученого.

Марич была не только спутницей жизни Эйнштейна, но и талантливым математиком и физиком. Они познакомились в Цюрихском политехникуме, где Марич была единственной женщиной в группе из шести студентов. Некоторые ученые утверждают, что Марич внесла значительный вклад в работу Эйнштейна, включая теории, представленные в его первых четырех революционных статьях, известных как annus mirabilis (чудесный год). Их первые издания также включены в лот. Старший сын пары, Ганс Альберт, позже вспоминал, как родители вместе работали «по вечерам за одним столом».

Кроме признаний в любви, письма содержат важные научные размышления Эйнштейна, в том числе идеи, которые позже привели к его революционным открытиям. В одном из них он пишет: «Мои размышления о радиации начинают обретать более твердую почву. Я все больше убеждаюсь, что электродинамика движущихся тел, как она представлена сегодня, не верна и должна быть упрощена».

Несмотря на первоначальную оценку в 848 624–1 212 320 евро, итоговая цена оказалась ниже. Тем не менее специалисты подчеркивают огромную историческую ценность писем, которые проливают свет на личную жизнь Эйнштейна, его научные искания и взаимоотношения с женщиной, которая, возможно, сыграла ключевую роль в его ранних открытиях.

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