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Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

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  • 12.12.2024, 17:08
  • 2,254
Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

Новоизбранному президенту США привиделась «эскалация».

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал Украину за использование ракет американского производства для ударов по территории РФ в прошлом месяце. Об этом Трамп сказал в интервью изданию Time, которое в этом году объявило его человеком года.

«Я категорически не согласен с тем, чтобы бить ракетами на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы просто эскалируем эту войну и делаем ее еще хуже», — заявил политик.

Отвечая на вопрос о том, откажется ли он от помощи Украине, Трамп сказал, что использует поддержку Киева со стороны США как рычаг давления на Россию в переговорах о прекращении войны.

«Я хочу достичь соглашения, и единственный способ достичь его — это не бросать [помощь Украине]», — заявил он.

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