Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами9
- 12.12.2024, 17:08
- 2,254
Новоизбранному президенту США привиделась «эскалация».
Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал Украину за использование ракет американского производства для ударов по территории РФ в прошлом месяце. Об этом Трамп сказал в интервью изданию Time, которое в этом году объявило его человеком года.
«Я категорически не согласен с тем, чтобы бить ракетами на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы просто эскалируем эту войну и делаем ее еще хуже», — заявил политик.
Отвечая на вопрос о том, откажется ли он от помощи Украине, Трамп сказал, что использует поддержку Киева со стороны США как рычаг давления на Россию в переговорах о прекращении войны.
«Я хочу достичь соглашения, и единственный способ достичь его — это не бросать [помощь Украине]», — заявил он.