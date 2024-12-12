Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами 9 12.12.2024, 17:08

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Новоизбранному президенту США привиделась «эскалация».

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал Украину за использование ракет американского производства для ударов по территории РФ в прошлом месяце. Об этом Трамп сказал в интервью изданию Time, которое в этом году объявило его человеком года.

«Я категорически не согласен с тем, чтобы бить ракетами на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы просто эскалируем эту войну и делаем ее еще хуже», — заявил политик.

Отвечая на вопрос о том, откажется ли он от помощи Украине, Трамп сказал, что использует поддержку Киева со стороны США как рычаг давления на Россию в переговорах о прекращении войны.

«Я хочу достичь соглашения, и единственный способ достичь его — это не бросать [помощь Украине]», — заявил он.

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