закрыть
12 декабря 2024, четверг, 19:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп не исключил войну с Ираном

3
  • 12.12.2024, 19:04
Трамп не исключил войну с Ираном
Дональд Трамп

В первый срок он проводил жесткую политику в отношении Тегерана.

Война США с Ираном не исключена, заявил избранный президент США Дональд Трамп, говорится в редакционной статье Time по поводу присуждения журналом политику звания человека года.

«Все возможно», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос, выдержав паузу.

Трамп во время своего первого срока вышел из ядерной сделки с Исламской Республикой: соглашение между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие экономических санкций. Международное агентство по атомной энергии в декабре предупредило, что Иран стал ближе к созданию ядерного оружия.

The Wall Street Journal (WSJ) отмечала, что в то время Трамп проводил стратегию «максимального давления» на Иран, рассчитывая, что страна прекратит финансировать и готовить группы, которые США считают террористическими, и начнет исправлять ситуацию в области прав человека. По информации источников издания, избранный президент собирается продолжить эту политику.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип