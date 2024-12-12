Трамп не исключил войну с Ираном 3 12.12.2024, 19:04

Дональд Трамп

В первый срок он проводил жесткую политику в отношении Тегерана.

Война США с Ираном не исключена, заявил избранный президент США Дональд Трамп, говорится в редакционной статье Time по поводу присуждения журналом политику звания человека года.

«Все возможно», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос, выдержав паузу.

Трамп во время своего первого срока вышел из ядерной сделки с Исламской Республикой: соглашение между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие экономических санкций. Международное агентство по атомной энергии в декабре предупредило, что Иран стал ближе к созданию ядерного оружия.

The Wall Street Journal (WSJ) отмечала, что в то время Трамп проводил стратегию «максимального давления» на Иран, рассчитывая, что страна прекратит финансировать и готовить группы, которые США считают террористическими, и начнет исправлять ситуацию в области прав человека. По информации источников издания, избранный президент собирается продолжить эту политику.

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