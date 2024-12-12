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В Беларуси — дефицит картошки

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  • 12.12.2024, 19:32
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В Беларуси — дефицит картошки

Вывоз из страны клубней ограничен минимум на три месяца.

«Правительство» Беларуси на три месяца запретило вывозить из страны картофель. Соответствующее решение сегодня подписал премьер-министр Республики Роман Головченко. В пресс-службе «cовета министров» сообщили, что сделали это для «обеспечения внутреннего рынка сельхозпродукцией в межсезонный период».

Проще говоря, правительство Беларуси обеспокоено, что нам с вами не хватит этой самой картошки. Поэтому в «совмине» и решили ввести временный запрет на ее вывоз за границу. Действовать он будет как минимум три месяца, заявили власти.

Они добавили, что экспорт продукции «вне зависимости от страны происхождения» будет осуществляться по разовым лицензиями, которые Министерство антимонопольного регулирования и торговли пообещало выдавать «по согласованию» с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом.

Решение о возможности выдачи такой лицензии, по словам правительства, будет приниматься уполномоченными органами «исходя из оценки соотношения свободных ресурсов» картофеля в Беларуси и «потребности страны в ней» на момент согласования.

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