Президент Бразилии перенес вторую трепанацию черепа 8 12.12.2024, 19:41

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У Лулы да Силвы произошло кровоизлияние в мозг.

Врачи сделали президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве вторую операцию после кровоизлияния в мозг, сообщил O Globo. Операция прошла успешно, президент уже проснулся и может разговаривать.

По информации Reuters, в четверг врачи проведут пресс-конференцию по вопросу о состоянии Лулы да Силвы.

Перед началом повторной операции врачи сообщали, что президент чувствует себя хорошо и осложнений после первой операции не наблюдалось. На тот момент он проходил интенсивную терапию в госпитале Sirio-Libanes в Сан-Пауло.

Главу государства госпитализировали с жалобами на головные боли 9 декабря и после проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ) обнаружили у него кровоизлияние в мозг.

В ходе первой операции политику провели трепанацию черепа. Вторая операция планировалась с целью предотвратить повторный случай, писал O Globo со ссылкой на лечащего врача политика.

В октябре президент упал в ванной своей резиденции и ударился головой. МРТ показало небольшое кровотечение в мозге и легкое сотрясение. По словам врачей, травма могла привести к слепоте.

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