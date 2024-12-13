Банки ОАЭ удлинили срок проведения платежей с Россией 13.12.2024, 11:33

Показатель вырос почти на 30%.

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса в среднем до двух недель.

Ситуация ухудшалась на протяжении всего 2024 года, но усугубилась в ноябре после введения масштабных санкций США против российских кредитных организаций. Об этом РБК рассказали представители транспортных компаний и профильные юристы.

Как изменились условия переводов в ОАЭ

За январь—ноябрь 2024 года средний срок обработки платежей между Россией и ОАЭ составлял 10–14 дней, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он удлинился на 29%, говорит совладелец и заместитель директора транспортной компании ПЭК Вадим Филатов. В целом поступление средств на счет занимает от двух до 14 дней в зависимости от банка и категории товаров, добавил он.

Длительность обработки переводов в банки ОАЭ действительно увеличилась до 14 дней, подтверждает управляющий партнер «Поправко, Деревенко и партнеры» Светлана Деревенко. По ее словам, большинство участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) указывают на значительное ухудшение ситуации с конца ноября. В некоторых случаях платежи либо возвращаются спустя одну-две недели, либо средства были списаны со счетов в банках в ОАЭ в конце ноября 2024-го и до сих пор не поступили ни на счета в российских банках, ни обратно на счета в банках ОАЭ, рассказала Деревенко.

Ситуация с платежами в ОАЭ действительно ухудшилась в связи с ноябрьскими решениями США, знает и гендиректор транспортной компании Logita Trade Татьяна Алексеева: «Эти санкции заставили банки пересматривать схемы взаимодействия и ужесточить проверки платежей, особенно через корреспондентские счета».

О том, что сроки проведения платежей в ОАЭ увеличились после ноябрьских санкций, говорит и эксперт по вопросам инвестиционного гражданства, ВНЖ и личных финансов, управляющий партнер LWM (Стамбул) Ленар Рахманов. По его словам, сроки составляют семь—десять дней, а в некоторых случаях и все 30 дней.

Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев также фиксирует увеличение сроков обработки платежей в последние месяцы.

Срок обработки как входящих, так и исходящих платежей между Россией и ОАЭ рос в течение всего 2024 года, однако последние санкции не повлияли на ситуацию, возражает руководитель группы по работе с банками юридической компании Amond&Smith Иван Тихоненок: «Если в начале года средний срок обработки платежа составлял один—три дня, то к началу лета процесс резко замедлился и стал составлять пять—семь дней и более. По ряду направлений бизнеса платежи были просто прекращены — электроника, серверы, IT-услуги, промышленное оборудование».

Проведение платежей напрямую многим компаниям недоступно, хотя в 2023 году это еще было возможно, продолжает Филатов. Поэтому компании вынуждены дополнительно оплачивать услуги банков, агентов и представителей морских линий в портах, в результате чего за 11 месяцев 2024 года логистические затраты бизнеса при доставке грузов между Россией и ОАЭ увеличились на 10–15% в зависимости от категории продукции, а в реальном выражении надбавка составляет $105–225 за контейнер, оценивает он.

Ситуация с расчетами в ОАЭ может кардинально отличаться у разных компаний: у некоторых счета в ОАЭ не работают уже с 2022 года, и они вынуждены искать посредников, у других компаний платежи продолжали проходить до недавнего времени, но остаются и те, кого проблемы не коснулись или коснулись незначительно, констатирует руководитель налоговой практики CLS Екатерина Смоловая: «На практике это зависит и от характера совершаемых операций, и от конкретного банка в ОАЭ».

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