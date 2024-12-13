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В Жлобине за «распространение экстремизма» будут судить целое предприятие

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  • 13.12.2024, 12:15
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В Жлобине за «распространение экстремизма» будут судить целое предприятие

Юридическому лицу по этому артикулу грозит штраф 500 базовых величин.

Уникальный случай суда за «распространение экстремизма» готовится в Гомельской области, заметила «Гомельская Весна».

На 19 декабря в суде Жлобинского района запланирован судебный процесс против частного торгового унитарного предприятия «Студия мебели Дом 5». Предприятие обвиняют по части 2 статьи 19.11 Кодекса об административных правонарушениях (распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а также изготовление, издание, хранение или перевозка с целью распространения такой информационной продукции). Вести процесс будет «судья» Светлана Рубахова.

Обычно по этой статье судят белорусов за подписки на интернет-ресурсы, которые режим Лукашенко объявил «экстремистскими». Им присуждают штрафы или сутки.

Юридическому лицу по этому артикулу грозит штраф от 100 до 500 базовых величин (на сегодня это 4000 — 20 000 рублей) с конфискацией предмета или принадлежностей, из-за которых происходило «распространение экстремизма», или без конфискации.

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