В Новосибирске сгорел стратегически важный для РФ склад

В Новосибирске сгорел стратегически важный для РФ склад2
- 13.12.2024, 12:52
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В Центре противодействия дезинформации раскрыли подробности.
Ночью в Новосибирске вспыхнул масштабный пожар В результаты сгорел один из важных стратегических объектов РФ.
Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.
Он сообщил, что сгорел российский склад, который был военным объектом.
Коваленко пояснил, что он принадлежал российской компании, которая обеспечивала деятельность ряда ключевых отраслей, включая энергетическую инфраструктуру и производство взрывозащитного оборудования.