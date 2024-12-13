закрыть
13 декабря 2024, пятница, 13:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Новосибирске сгорел стратегически важный для РФ склад

2
  • 13.12.2024, 12:52
  • 4,012
В Новосибирске сгорел стратегически важный для РФ склад

В Центре противодействия дезинформации раскрыли подробности.

Ночью в Новосибирске вспыхнул масштабный пожар В результаты сгорел один из важных стратегических объектов РФ.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

Он сообщил, что сгорел российский склад, который был военным объектом.

Коваленко пояснил, что он принадлежал российской компании, которая обеспечивала деятельность ряда ключевых отраслей, включая энергетическую инфраструктуру и производство взрывозащитного оборудования.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников