В Новосибирске сгорел стратегически важный для РФ склад 2 13.12.2024, 12:52

4,012

В Центре противодействия дезинформации раскрыли подробности.

Ночью в Новосибирске вспыхнул масштабный пожар В результаты сгорел один из важных стратегических объектов РФ.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

Он сообщил, что сгорел российский склад, который был военным объектом.

Коваленко пояснил, что он принадлежал российской компании, которая обеспечивала деятельность ряда ключевых отраслей, включая энергетическую инфраструктуру и производство взрывозащитного оборудования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com