Новым премьером-министром Франции назначен Франсуа Байру 13.12.2024, 15:40

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Франсуа Байру

Макрон объявил о назначении после консультаций с лидерами политических сил.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром лидера центристской партии «Демократическое движение» (MoDem) Франсуа Байру.

Эммануэль Макрон объявил о назначении нового премьера после консультаций с представителями политических сил.

4 декабря парламент проголосовал за вотум недоверия предыдущему правительству Мишеля Барнье и оно оказалось обязано уйти в отставку, проработав неполные три месяца, сообщает CNN.

Пока неясно, сможет ли новый премьер заручиться доверием депутатов. Досрочные выборы, прошедшие летом, привели к тому, что ни у одной из партий нет явного большинства.

Первоочередная задача нового премьера будет заключаться в том, чтобы добиться одобрения бюджета на 2025 год у глубоко расколотого Национального собрания.

73-летний Франсуа Байру - бывший министр юстиции (2017) и министр образования (1993-1997), трижды кандидат на пост президента Франции в 2002, 2007 и 2012 годах. «Демократическое движение» входит в пропрезидентскую политическую коалицию «Вместе».

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