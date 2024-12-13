Новым премьером-министром Франции назначен Франсуа Байру
- 13.12.2024, 15:40
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Макрон объявил о назначении после консультаций с лидерами политических сил.
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром лидера центристской партии «Демократическое движение» (MoDem) Франсуа Байру.
Эммануэль Макрон объявил о назначении нового премьера после консультаций с представителями политических сил.
4 декабря парламент проголосовал за вотум недоверия предыдущему правительству Мишеля Барнье и оно оказалось обязано уйти в отставку, проработав неполные три месяца, сообщает CNN.
Пока неясно, сможет ли новый премьер заручиться доверием депутатов. Досрочные выборы, прошедшие летом, привели к тому, что ни у одной из партий нет явного большинства.
Первоочередная задача нового премьера будет заключаться в том, чтобы добиться одобрения бюджета на 2025 год у глубоко расколотого Национального собрания.
73-летний Франсуа Байру - бывший министр юстиции (2017) и министр образования (1993-1997), трижды кандидат на пост президента Франции в 2002, 2007 и 2012 годах. «Демократическое движение» входит в пропрезидентскую политическую коалицию «Вместе».