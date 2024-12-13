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Российский чиновник съездил в Гомель и засомневался в Москве

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  • 13.12.2024, 15:55
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Российский чиновник съездил в Гомель и засомневался в Москве

Поездка натолкнула Богданова на философские размышления.

Российский чиновник Леонид Богданов по работе съездил в Гомель и поделился своими впечатлениями.

В целом белорусский город он охарактеризовал так: «бедненько, но чистенько», заметил «Флагшток».

«Дорога от аэропорта (чуть ли не три рейса в сутки (Москва, Питер, Шарм-аль-Шейх) еле освещена, улицы — было около 21 — безлюдны (потом я понял, что большинство магазинов и часть кофеен и прочих едален работают до 20 часов). Светятся только фонари на перекрестках и окна жилых домов. Зато вместо торговых центров и автосалонов — ярким неоном горят вывески: «Гомсельмаш», «Электроприбор» и т.д.», — рассказал Богданов.

Гостиница, в которой он остановился, сохранила, как выразился чиновник, дух начала 90-х: массивные ключи вместо карточек, «комплексный завтрак» вместо шведского стола, растворимый кофе в пакетиках. Зато, как пишет Богданов, чисто, дешево и тихо.

Местный таксист рассказал ему, что в город часто приезжают москивичи и питерцы — чтобы поиграть в казино и, как пишет Богданов, «придаться пороку».

«В городе 5 казино (я прошел мимо 2 на центральной, Советской улице), снаружи они никак не напоминали средоточие греха, если не считать вывесок. Ни воплей, ни громкой музыки, ни «Роллс-Ройсов» на стоянке. Так вот, люди жалуются на дороговизну стриптиза и приватного танца», — отметил Богданов.

Москвич от Гомеля ничего не ждал, поэтому остался приятно удивлен.

«Это не выдающийся, без седой старины, но вполне интересный город. Живописный крутой берег разлившегося Сожа с дворцовым комплексом Паскевича-Румянцевых (город вырос из слободы при усадьбе и не был губернским), немаленький купеческий центр: пара церквей, одна из них похожа на костел, эклектика, а местами даже модерн, довоенный конструктивизм, уютные сталинки», — пишет Богданов.

Нашел он в Гомеле и избы, которые называть русскими не стал.

«В центр вклинивается «частный сектор» — и типичные избы с наличниками и ставнями (хотел написать — русские, но точно такие же мы видим и в Витебске Шагала) и совсем европейские виллочки. Даже рядом с избами встречаются туи и можжевельники — а это верный признак достатка, ландшафтного дизайна», — считает Богданов.

По мнению чиновника, жители Гомеля внешне неотличимы от москвичей.

«Народ внешне неотличим от нас, говорят по-русски, но потише и поспокойнее. Все молча и в замедленном темпе. Спокойствие усиливается тем, что нет экзотических лиц и чужой речи. Машины, одежда — как в Москве, но без крайностей — не видел «Мерседесов» и «Поршей», не видел бомжей и нищих», — поделился гость из России.

Поездка в Гомель натолкнула Богданова на философские размышления.

«Возвращение во Внуково и поездка на такси по вечерней Москве — вызывают одновременно гордость (все сияет, сверкает, зовет торговыми центрами и запутывает эстакадами и развязками) и сомнение — а Москва ли это? Мой ли это город?» — задался вопросом российский чиновник.

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