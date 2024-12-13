Reuters рассказал детали побега Башара Асада из Сирии 11 13.12.2024, 19:16

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Башар Асад

За час до побега диктатор собрал офицеров и заверил, что Россия поможет.

За несколько часов до своего побега из Сирии Башар Асад заверил на встрече около 30 офицеров из силовых блоков в том, что российская военная поддержка уже в пути, и призвал сухопутные войска удерживать позиции, рассказал Reuters один из офицеров, присутствовавший на брифинге.

О том, что Асад почти никому не говорил о своих планах бежать из Сирии, рассказали агентству более десятка человек, осведомленных о событиях. Так, в субботу 7 декабря (за сутки до падения Дамаска) Асад сказал своему помощнику, когда закончил работу, что едет домой, но вместо этого направился в аэропорт, по словам одного из источников из окружения диктатора.

Он также позвонил своему советнику по связям со СМИ Бутайне Шаабан и попросил ее приехать к нему домой, чтобы написать ему речь, сказал собеседник Reuters. Она приехала, но никого не обнаружила.

Bloomberg ранее писал, что сбежать Асаду помогли российские разведчики. По данным источников агентства, они вывезли диктатора через авиабазу России в Сирии, при этом транспондер самолета был отключен, чтобы его не отследили.

Кроме этого, как утверждали источники, перед побегом Москва убедила диктатора Сирии, что тот проиграет борьбу с вооруженными повстанцами. После этого Асаду предложили безопасный способ уехать, если он согласится сделать это «немедленно», сообщили три источника агентства, знакомых с ситуацией.

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