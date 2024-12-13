Часть сирийских друзов попросила о присоединении к Израилю 13.12.2024, 20:01

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На Голанских высотах проживают 24 тысячи друзов.

Совет шести деревень друзов в районе Джабаль-эш-Шейх на юге Сирии постановил не допустить проникновения боевиков из повстанческих исламистских группировок, и решил присоединиться к Голанским высотам, занятыми Израилем. Об этом пишет Jewish Press.

Эти деревни расположены в буферной зоне между Израилем и Сирией, куда израильские войска вошли вскоре после захвата повстанцами Дамаска.

Также Times of Israel публикует видеозапись, на которой представитель друзской общины южносирийской деревни Хадер поддерживает инициативу о присоединению к территории под израильским контролем. Он призывает собравшихся задуматься, каким будет будущее друзов после свержения Башара Асада: «Если нам придется выбирать, мы выберем меньшее зло. И даже если это считается злом — просить присоединения к [израильским] Голанам, это гораздо меньшее зло, чем зло, которое нас ждет». «Это зло может забрать наших женщин, может забрать наших дочерей, может забрать наши дома. Башар Асад пал. Что у нас осталось? Ничего», — заявляет выступающий.

Однако эта позиция не является консенсусом, звучат разные призывы, рассказал источник Ynet. С его слов, другие группы друзов на юге Сирии, узнав об этой инициативе, выразили несогласие и беспокойство.

Большинство друзов долгое время были лояльны правительству Асада, поскольку их традиция требует не выступать против руководства стран, где они находятся, отмечает Jewish Press.

В то же время, во время гражданской войны в Сирии возникло несколько друзских вооруженных формирований: одни поддерживали правительственные войска, другие в ноябре-декабре 2024 года наступали на силы властей совместно с прочими повстанческими группировками, был захвачен город аль-Савида.

«Как долго мы ждали этих мгновений, наш регион свободен от всего зла, которое на нас навел диктатор Асад», — заявил тогда шейх Луи, командующий силами, захватившими аль-Савиду.

Друзы — этноконфессиональная группа арабов в Ливане, Израиле, Сирии, Иордании, к ней принадлежат около 1 млн человек. Этот народ исповедует друзизм, их религия ведет историю от шиитской секты исмаилитов. Приверженцы друзизма, в частности, принимают учение о переселении душ, единстве бога и вечном существовании душ. На Голанских высотах проживают 55 тыс. человек, из которых 24 тыс. — друзы.

Голанские высоты — территория площадью около 1800 кв. км, которую Израиль захватил у Сирии во время Шестидневной войны в 1967 году, а затем официально присоединил в 1981-м.

Израиль после этого предлагал друзам с Голанских высот получить гражданство, но большинство отказывались, считая себя сирийцами. В последние годы фиксировался незначительный рост числа желающих получить израильский паспорт: 75 в 2017 году, 239 в 2021-м. году. За пределами Голанских высот на севере Израиля, в Кармеле и Галилее, проживают около 130 тыс. израильских друзов.

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