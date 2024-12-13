В России заблокировали Viber

В России заблокировали Viber9
- 13.12.2024, 20:11
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Роскомнадзор назвал причину блокировки мессенджера.
Доступ к мессенджеру Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, сообщил Роскомнадзор.
«Выполнение [требований] необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации», — сказано в сообщении.