Лукашенко отправил Вольфовича на границу с Украиной для внезапной проверки 10 13.12.2024, 20:51

5,874

Госсекретарь Совета безопасности рассказал о «провокациях».

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович провел внезапную проверку по поручению Александра Лукашенко на участке границы с Украиной, сообщает Госпогранкомитет.

Вольфович проинспектировал погранзаставу «Орехово» на Брестчине и посетил пункт пропуска «Мокраны» — по сообщениям СМИ, это единственный работающий пункт пропуска между Украиной и Беларусью. Его пересекают украинцы с оккупированных РФ территорий — те люди, у кого нет документов или денег, чтобы ехать через Европу.

«Мы за этот год зафиксировали свыше 350 различных пролетов беспилотной авиации вдоль нашей границы. Порядка 20 нарушений государственной границы беспилотными летательными средствами зафиксировано. Естественно, что наши органы пограничной службы предпринимают соответствующие меры: после того, как применяется по ним оружие, эти беспилотные летальные средства, которые не сбиты, уходят на сопредельную территорию», — сказал Вольфович.

По его словам, за этот год на границе с Украиной зафиксировано «порядка 40 провокаций, связанных с заходом на нашу территорию, с порчей наших пограничных знаков, вывешиванием баннеров, скажем так, нецензурной речью пограничников». Вольфович считает, что это «вопиющие, абсолютно недемократичные и абсолютно недружелюбные факты».

Госсекретарь заявил, что «мы готовимся к защите наших национальных интересов, защите нашего народа прежде всего», а в первом эшелоне стоят пограничники — поэтому их и решено было внезапно проверить.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com