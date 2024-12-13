Впервые создана подробнейшая карта морского дна Земли

Впервые создана подробнейшая карта морского дна Земли1
- 13.12.2024, 21:40
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Она позволила исследователям подробнее изучить границы между континентами.
В декабре 2022 года запустили спутник, разработанный NASA и французским Национальным центром космических исследований. Миссию назвали Surface Water and Ocean Topography (SWOT) — она позволила исследователям подробнее изучить границы между континентами и определить подводные холмы и вулканы, которые слишком малы для обнаружения ранними спутниками. Об этом сообщает Live Science.
«Сведения, полученные с помощью SWOT всего за один год, дали более четкую картину океанского дна, чем собранная кораблями и старыми спутниками информация за 30 лет», — уточняют в статье.
SWOT занимается измерением высоты поверхности океана. В новой работе исследователи сосредоточились на трех типах подводных объектов: абиссальных холмах, небольших подводных горах и континентальных окраинах.
«Команда нанесла на карту отдельные холмы и определила несколько мест, где направление горных хребтов изменилось. Это позволяет предположить, что в какой-то момент в истории Земли тектоническая плита, которая их сформировала, изменила направление движения», — заключают в материале.