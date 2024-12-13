В Австралии ввели налог на размещение новостей 1 13.12.2024, 22:34

Его будут платить крупные компании, которые не делятся прибылью со СМИ.

Власти Австралии обложили крупные платформы налогом на размещение новостей местных СМИ. Об этом сообщает Associated Press.

C 1 января налог будет взиматься с компаний, которые зарабатывают в Австралии более 160 миллионов долларов в год. В их число входят Meta, Alphabet, которой принадлежит Google, и ByteDance, владеющий TikTok. По задумке властей, налог будет компенсироваться выплатами австралийским СМИ. Размер налога не уточняется, однако правительство стремится сделать так, чтобы платить СМИ было выгоднее, чем уплачивать налог.

«Реальная цель – стимулировать заключение соглашений между платформами и новостными СМИ в Австралии», – сказал помощник казначея Стивен Джонс.

Решение было принято после того, как Meta, которой принадлежат популярные соцсети Facebook, Instagram и WhatsApp, отказалась продлевать сделку с австралийскими новостными агентствами по размещению их контента. Компания пояснила, что «большинство людей приходят на ее платформы не за новостями, а СМИ добровольно размещают свой контент на площадках, потому что им это выгодно».

Закон о медиарынке приняли в Австралии в 2021 году. Он обязал крупные платформы делиться доходами с австралийскими медиакомпаниями или платить штраф в размере 10% от своей выручки в стране. До этого австралийские СМИ возмущались, что Google и Facebook получают прибыль от демонстрации их контента и ничего за это не платят.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com