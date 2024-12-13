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В Австралии ввели налог на размещение новостей

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  • 13.12.2024, 22:34
В Австралии ввели налог на размещение новостей

Его будут платить крупные компании, которые не делятся прибылью со СМИ.

Власти Австралии обложили крупные платформы налогом на размещение новостей местных СМИ. Об этом сообщает Associated Press.

C 1 января налог будет взиматься с компаний, которые зарабатывают в Австралии более 160 миллионов долларов в год. В их число входят Meta, Alphabet, которой принадлежит Google, и ByteDance, владеющий TikTok. По задумке властей, налог будет компенсироваться выплатами австралийским СМИ. Размер налога не уточняется, однако правительство стремится сделать так, чтобы платить СМИ было выгоднее, чем уплачивать налог.

«Реальная цель – стимулировать заключение соглашений между платформами и новостными СМИ в Австралии», – сказал помощник казначея Стивен Джонс.

Решение было принято после того, как Meta, которой принадлежат популярные соцсети Facebook, Instagram и WhatsApp, отказалась продлевать сделку с австралийскими новостными агентствами по размещению их контента. Компания пояснила, что «большинство людей приходят на ее платформы не за новостями, а СМИ добровольно размещают свой контент на площадках, потому что им это выгодно».

Закон о медиарынке приняли в Австралии в 2021 году. Он обязал крупные платформы делиться доходами с австралийскими медиакомпаниями или платить штраф в размере 10% от своей выручки в стране. До этого австралийские СМИ возмущались, что Google и Facebook получают прибыль от демонстрации их контента и ничего за это не платят.

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