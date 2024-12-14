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В Москве арестованы два зампреда «правительства ДНР»

  • 14.12.2024, 9:56
  • 5,996
В Москве арестованы два зампреда «правительства ДНР»

По статье предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест двух бывших заместителей председателя «правительства ДНР» — Дениса Петкуна и Дениса Цуканова. Их подозревают в растрате или присвоении имущества, совершенных организованной группой в особо крупном размере. По данной статье предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

В мае 2023 года врио главы «ДНР» Денис Пушилин назначил Дениса Петкуна руководителем аппарата местного «правительства». В июне этого года он был освобожден от должности. Ранее Петкун занимал пост заместителя руководителя аппарата «правительства ДНР», а до этого работал в Министерстве промышленности и торговли России в должности замначальника отдела департамента региональной промышленной политики и проектного управления.

Денис Цуканов руководил аппаратом «правительства ДНР» с октября 2022 года по май 2023 года. После отставки с этого поста он перешел на работу в правительство Омской области РФ.

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