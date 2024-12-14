Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту 1 14.12.2024, 11:42

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Импичмент поддержали 204 из 300 членов Национального собрания страны.

Парламент Южной Кореи проголосовал за объявление импичмента президенту Юн Сок Ёлю, который на прошлой неделе предпринял неудачную попытку ввести в стране военное положение. Об этом сообщает местное информационное агентство Yonhap.

Импичмент поддержали 204 из 300 членов Национального собрания страны. Против высказались 85 членов парламента, еще трое воздержались от голосования, восемь голосов были признаны недействительными.

Для импичмента была необходима поддержка не менее двух третей депутатов. Однако у шести оппозиционных партий, запустивших процедуру, есть всего 192 мест, поэтому им необходимо было заручиться поддержкой по меньшей мере восьмерых членов правящей партии «Сила народа».

Напомним, Юн Сок Ёль стал президентом Южной Кореи в мае 2022 года. На парламентских выборах, состоявшихся в апреле 2024 года, оппозиция одержала победу, сохранив контроль над законодательным органом.

По форме правления Южная Корея — президентская республика. Президент является главнокомандующим Вооруженными силами республики и обладает значительными исполнительными полномочиями. Так, президент назначает премьер-министра с одобрения Нацсобрания, а также назначает и возглавляет Госсовет — главный исполнительный орган страны.

Юн Сок Ёль ввел в Южной Корее военное положение 3 декабря. Оно действовало в стране несколько часов — его оперативно заблокировал парламент. 8 декабря министра обороны Ким Ён Хёна арестовали.

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