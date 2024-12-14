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У России начались большие проблемы с эвакуацией солдат из Сирии

  • 14.12.2024, 13:05
  • 1,362
У России начались большие проблемы с эвакуацией солдат из Сирии

В ГУР раскрыли детали.

Сотни российских военных не могут эвакуироваться из Сирии. Они боятся, что их накроют огнем по дороге из провинции Хомс к авиабазе в Хмеймиме.

Об этом сообщает ГУР.

«Процессом вывода россиян из Сирии пользуются некоторые вооруженные группировки: вешают российский флаг на свои колонны как прикрытие для беспрепятственного передвижения, в частности по трассе М4», - говорится в сообщении.

По данным ГУР, для этого процесса даже задействовали российского полковника Дмитрия Мотренко, который ездил на переговоры с представителями военных контингентов других государств в Сирии и выпрашивал гарантий неприкосновенности для солдат РФ, которые ожидают в районе аэродрома Т4.

«Между тем на территории Сирии появились наемники из так называемых российских ЧВК, в частности «африканского корпуса». Их задача - защищать подразделения РФ, которые движутся из глубины Сирии к базам на побережье», - добавляют в ГУР.

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