У России начались большие проблемы с эвакуацией солдат из Сирии
- 14.12.2024, 13:05
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В ГУР раскрыли детали.
Сотни российских военных не могут эвакуироваться из Сирии. Они боятся, что их накроют огнем по дороге из провинции Хомс к авиабазе в Хмеймиме.
Об этом сообщает ГУР.
«Процессом вывода россиян из Сирии пользуются некоторые вооруженные группировки: вешают российский флаг на свои колонны как прикрытие для беспрепятственного передвижения, в частности по трассе М4», - говорится в сообщении.
По данным ГУР, для этого процесса даже задействовали российского полковника Дмитрия Мотренко, который ездил на переговоры с представителями военных контингентов других государств в Сирии и выпрашивал гарантий неприкосновенности для солдат РФ, которые ожидают в районе аэродрома Т4.
«Между тем на территории Сирии появились наемники из так называемых российских ЧВК, в частности «африканского корпуса». Их задача - защищать подразделения РФ, которые движутся из глубины Сирии к базам на побережье», - добавляют в ГУР.