Парламент Грузии выбрал нового президента 7 14.12.2024, 14:18

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Михаил Кавелашвили

Саломе Зурабишвили заявила, что не покинет свой пост.

Парламент Грузии выбрал президентом кандидата от правящей партии «Грузинская мечта» бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. За него отдали голоса 224 выборщика, сообщил ЦИК Грузии. Для победы было необходимо 200 голосов, кандидат был всего один.

Весомых властных полномочий у президента Грузии нет, он выполняет главным образом представительские функции.

Михаил Кавелашвили — бывший грузинский футболист, нападающий сборной Грузии и многократный победитель чемпионатов страны в составе тбилисского «Динамо». В 2016-м спортсмен избрался от «Грузинской мечты» в парламент, а в марте этого года вошел в группу «Сила народа», основанную несколькими выходцами из «Грузинской мечты».

В 1995 году Кавелашвили выступал за владикавказский клуб «Спартак-Алания», с которым завоевал чемпионство России. В 1996-м перешел в «Манчестер Сити», а спустя еще год его отдали в аренду швейцарскому «Грассхопперу», с которым он также стал чемпионом. Последним клубом в его футбольной карьере был швейцарский «Базель», где он играл в 2005—2006 годах.

Напомним, действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не покинет свой пост. Глава государства сказала, что президентские выборы не являются легитимными, а свои полномочия она не будет складывать до тех пор, пока в стране не будут назначены новые парламентские выборы. Сегодня в Грузии, по мнению Зурабишвили, легитимной властью обладает лишь она.

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