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В России два автобуса с солдатами врезались лоб в лоб

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  • 14.12.2024, 15:32
  • 8,878
В России два автобуса с солдатами врезались лоб в лоб

Более полусотни погибших и раненых.

В Воронежской области столкнулись лоб в лоб два автобуса с российскими военными. Пятеро погибли, еще почти полсотни были ранены.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

«Автобус с ранеными на войне российскими военнослужащими врезался в «УРАЛ» с другими военными в Воронежской области. Пять военнослужащих погибли, 46 ранены», - говорится в сообщении.

Как рассказали в Telegram-канале, ДТП произошло 13 декабря, около 23:00, на трассе «Воронеж - Луганск», в Воронежской области. Так, «УРАЛ» с российскими военными врезался лоб в лоб с автобусом, где находились другие российские солдаты.

«В автобусе перевозились военнослужащие, получившие ранения на войне с Украиной. В результате ДТП погибли оба водителя, 1 раненый военнослужащий из автобуса, и 2 военнослужащих из «УРАЛА». Еще 46 российских военнослужащих ранены», - добавили в Telegram-канале.

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