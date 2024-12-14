Четвертый премьер при Макроне: кто такой Франсуа Байру 14.12.2024, 17:46

Франсуа Байру

Его предшественник продержался на посту всего три месяца.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил на пост премьер-министра Франсуа Байру. У опытного политика, лидера центристской партии «Демократическое движение», есть небольшой шанс задержаться на этом посту дольше предшественника, проработавшего три месяца.

Чем известен Байру, сможет ли он удержать французских политиков от раскола и согласовать бюджет на следующий год — в материале «Новой-Европа».

Чего ждут от нового премьера?

Противоречия по бюджету, который Франция никак не может принять, привели к тому, что 73-летний Мишель Барнье продержался на посту всего три месяца. Собрание отправило его в отставку 4 декабря, объявив вотум недоверия. А 13 декабря Макрон выбрал того, кто займет пост премьер-министра, — лидера центристской партии «Демократическое движение» и экс-кандидата в президенты.

Политический обозреватель Сергей Михайлов в разговоре с «Новой-Европа» подчеркивает, что нового премьера будут преследовать те же проблемы, что и предыдущего.

Как отмечает Le Monde, главная задача Байру — создать стабильное относительное большинство в Национальном собрании, чтобы избежать разногласий и иметь возможность принимать законопроекты. Это будет нелегко. Ни одна из политических сил в парламенте не обладает большинством, и находить общий язык необходимо со всеми депутатами.

Левый блок «Новый народный фронт» (включает «Непокорную Францию», коммунистов, зеленых и социалистов), созданный этим летом для участия в парламентских выборах, должен был на долгое время стать одной из трех определяющих сил. Но блок разваливается прямо сейчас. По мнению Михайлова, дальнейшая судьба Национального собрания во многом будет зависеть от того, сумеет ли Байру проявить достаточно политической мудрости, чтобы избежать окончательного раскола коалиции, который сейчас назревает.

Социалисты входят и в так называемый «Республиканский фронт». По мнению Михайлова, именно социалисты раскалывают электоральный блок, поскольку эта партия готова объединиться с фронтом Эммануэля Макрона для формирования широкого центристского правительства. Если получится объединить умеренно левые и умеренно правые силы, правительство, вероятно, сможет удержаться, предполагает собеседник «Новой-Европа». Он считает Байру — опытного и авторитетного политика, хорошо известного в стране, — подходящей фигурой для реализации этого плана.

— Но главный вопрос заключается в том, на какой основе будет принято это соглашение. Если это техническое правительство, которое будет принимать сбалансированный бюджет и не предпринимать крайних действий, то Байру может продержаться, — отмечает собеседник «Новой-Европа».

По словам Михайлова, Байру нужно продержаться на посту хотя бы до июля 2025 года, когда истечет срок работы действующего Национального собрания.

— Если он предпримет попытку распустить Национальное собрание и устроить новые выборы, то новый состав может быть для него еще хуже, чем сейчас. Поэтому вряд ли он будет это делать. Макрон и центристские силы заинтересованы в том, чтобы продержаться до президентских выборов 27-го года и не устраивать масштабный политический кризис прямо сейчас.

Удастся ли Байру провести бюджет на 2025 год, из-за которого ушел его предшественник, пока судить рано. По мнению Михайлова, на предварительных переговорах в Елисейском дворце этот вопрос, вероятно, обсуждался, и стороны могли согласовать основные положения документа. Поэтому собеседник «Новой-Европа» предполагает, что проект, который представит Байру, будет основываться на уже достигнутых договоренностях.

Кто теперь будет премьером?

Рожденный в семье фермеров и изучавший классическую литературу в университете Бордо, 73-летний Франсуа Байру не первый раз занимает высокую должность во Франции.

В 90-е он четыре года работал министром образования, а в 2017 году — один месяц министром юстиции. Политик сам ушел с этого поста из-за расследования о фиктивных рабочих местах в Европарламенте. Дело было возбуждено из-за возможного использования средств Европарламента для оплаты работы сотрудников его партии «Демократическое движение». В итоге обвинения предъявили другим представителям партии, но не Байру.

Также политик трижды выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах: в 2002, 2007 и 2012 годах. В 2017-м, когда баллотировался «молодой и подающий надежды» Макрон, в решающий момент Байру заявил о его полной поддержке, напоминает Михайлов в разговоре с «Новой-Европа». Таким образом, по словам политолога, Байру пытался не допустить победы ультраправых. И действующий президент не забыл этот поступок, считает он.

— Франсуа Байру очень приятно слушать. Он умный, говорит замечательно и с юмором, с хорошими отсылками к французской культуре. Это человек старой политической закалки, опытный политик.

Барнье всё-таки был немного сухой, а у Байру больше харизмы. Он ветеран французской политики. Его почти все уважают, он умеет держаться достаточно умеренной политической линии, но в то же время не стесняется высказывать свое мнение. Он как личность симпатичен многим французам, — описывает премьер-министра политолог.

Что Байру думает о российско-украинской войне?

Несмотря на то что карьера Байру была сосредоточена на внутренней политике Франции, за ее внешним курсом он тоже неизбежно следил. Как и Макрон, политик активно поддерживает Украину. Он, «как и другие центристы или близкие к ним по взглядам чиновники», считает важной задачей помощь Киеву, в том числе вооружением. Политик с начала полномасштабного вторжения предупреждает Европу, считая, что Путин не остановится на Украине. Он также призывает искать пути прекращения огня.

«Украина находится в состоянии законной самообороны. Если у нас есть возможность предоставить оружие, которое позволит ей отодвинуть неизбежное, Украина имеет не только право, но и обязанность защищать себя. А вы думаете, Путин задумывается об осторожности, используя иранское оружие?» — говорил он еще весной 2022 года.

С тех пор Париж передал Киеву тысячи единиц оружия, а украинские солдаты прошли обучение во Франции. В ноябре глава Минобороны страны пообещал поставить зенитные ракеты и другое вооружение за счет доходов от замороженных активов России. Франция и Великобритания также ведут переговоры о возможной отправке военных или сотрудников частных военных компаний в Украину.

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