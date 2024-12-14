Зарубежные политики прокомментировали президентские выборы в Грузии 14.12.2024, 18:26

Действующий глава государства Саломе Зурабишвили и оппозиция результаты не признали.

Зарубежные политики комментируют избрание «Грузинской мечтой» президентом Михаила Кавелашвили на выборах, легитимность которых не признают действующий глава государства Саломе Зурабишвили и оппозиция, пишет «Эхо Кавказа».

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот (в соцсети X)

«"Избрание" Михаила Кавелашвили новым президентом Грузии – это еще один шаг к «гляйхшальтунгу» всех конституционных институтов страны. Правящая партия углубляет раскол Грузии, планирует переворот и хочет уничтожить либеральную демократию».

«Легитимный президент Грузии – Саломе Зурабишвили»

Депутат Европарламента Раса Юкнявичене (в соцсети X)

«Сегодня в Грузии не было настоящих выборов. То, что произошло, было фарсом — как в России, Беларуси и других автократиях. Единственным легитимным должностным лицом в Грузии является президент Саломе Зурабишвили, избранная в результате свободных выборов. Иванишвили продолжает захват государства».

Председатель комитета по внешним связям парламента Эстонии Марко Михкельсон (в соцсети X)

«Единственный законный президент Грузии – это Саломе Зурабишвили».

Альянс либералов и демократов Европы (ALDE)

«Мы продолжаем признавать законно избранного президента Саломе Зурабишвили и ее достижения в соответствии со статьей 78 Конституции Грузии в обеспечении полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО».

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