Зарубежные политики прокомментировали президентские выборы в Грузии
- 14.12.2024, 18:26
Действующий глава государства Саломе Зурабишвили и оппозиция результаты не признали.
Зарубежные политики комментируют избрание «Грузинской мечтой» президентом Михаила Кавелашвили на выборах, легитимность которых не признают действующий глава государства Саломе Зурабишвили и оппозиция, пишет «Эхо Кавказа».
Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот (в соцсети X)
«"Избрание" Михаила Кавелашвили новым президентом Грузии – это еще один шаг к «гляйхшальтунгу» всех конституционных институтов страны. Правящая партия углубляет раскол Грузии, планирует переворот и хочет уничтожить либеральную демократию».
«Легитимный президент Грузии – Саломе Зурабишвили»
Депутат Европарламента Раса Юкнявичене (в соцсети X)
«Сегодня в Грузии не было настоящих выборов. То, что произошло, было фарсом — как в России, Беларуси и других автократиях. Единственным легитимным должностным лицом в Грузии является президент Саломе Зурабишвили, избранная в результате свободных выборов. Иванишвили продолжает захват государства».
Председатель комитета по внешним связям парламента Эстонии Марко Михкельсон (в соцсети X)
«Единственный законный президент Грузии – это Саломе Зурабишвили».
Альянс либералов и демократов Европы (ALDE)
«Мы продолжаем признавать законно избранного президента Саломе Зурабишвили и ее достижения в соответствии со статьей 78 Конституции Грузии в обеспечении полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО».