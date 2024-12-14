Президент Южной Кореи проявил неповиновение после импичмента

Президент Южной Кореи проявил неповиновение после импичмента2
- 14.12.2024, 19:09
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И пообещал «бороться за свое политическое будущее».
Парламент Южной Кореи сегодня проголосовал за объявление импичмента президенту Юн Сок Ёлю, который на прошлой неделе предпринял неудачную попытку ввести в стране военное положение.
Однако глава государства пообещал бороться за свое политическое будущее, сообщает Reuters.
«Хотя я сейчас останавливаюсь, путешествие, которое я прошел с людьми за последние два с половиной года к будущему, никогда не должно останавливаться. Я никогда не сдамся», - заявил Юн.
Агентство пишет, что конституционный суд примет решение об отстранении действующего главы государства в течение следующих шести месяцев. Если он будет отстранен от должности, в таком случае будут назначены внеочередные выборы.
Reuters также отмечает, что Юн является вторым подряд президентом-консерватором Южной Кореи, которому объявили импичмент. Ранее, в 2017 году, Пак Кым Хе тоже была отстранена от должности.