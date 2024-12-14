В кулинарной книге 1000-летней давности нашли древнее лекарство от похмелья 2 14.12.2024, 19:44

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Это рагу из мяса, нута и овощей с добавлением специального ингредиента.

Написанная почти тысячу лет назад Ибн Сайяром аль-Варраком, кулинарная книга Kitab al-tabikh является самым полным произведением такого рода. Она содержит более 600 рецептов кулинарных и лечебных блюд, в которые входят и древние ближневосточные лекарства от похмелья и блюда для лечения ряда проблем со здоровьем.

Об этом пишет Ancient Origins.

Древний текст был переведен Навалом Насраллой, профессором английского языка и сравнительной литературы в Багдадском университете, благодаря чему эти рецепты стали доступны англоязычному миру.

Об Ибн Сайяре аль-Варраке, авторе текста, известно очень мало, за исключением того, что он умер в 961 году нашей эры, и что ему было поручено написать кулинарную книгу о блюдах халифов и знати того времени. Некоторые ученые предполагают, что Аль-Варрак мог создать рукопись по просьбе своего покровителя, хамданидского принца Сайфа аль-Даула. Считается, что многие рецепты были получены от гораздо более ранних авторов и могут быть намного старше 1000 лет.

Книга рецептов Аль-Варрака состоит из пяти разделов о кухонной утвари, специях, восьми типах вкусов, причинах испорченной пищи и лекарствах; включает 79 глав кулинарных рецептов, 20 глав о кулинарном и обеденном этикете и 25 разделов о лечебных свойствах пищи, включая то, что Насралла описывает как «лучшее лекарство от похмелья».

Лекарство от похмелья Аль-Варрака под названием «Kkishkiyya» - это рагу из мяса, нута и овощей с добавлением специального ингредиента, известного как хаск - ферментированного йогурта. Как считается, он является ключом для облегчения того, что Насралла описывает как «избыток тепла в голове и желудке».

В книге советуют есть капусту перед употреблением алкоголя, есть закуски между напитками, чтобы замедлить его влияние, и пить воду на следующий день перед употреблением рагу. Сегодня Kkishkiyya все еще готовят таким же образом, преимущественно в северном Ираке и Ливане.

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