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Музыканты «Петли Пристрастия» рассказали, на каком языке будет их следующий альбом

  • 14.12.2024, 21:45
Музыканты «Петли Пристрастия» рассказали, на каком языке будет их следующий альбом
Илья Черепко-Самохвалов

Ранее россияне устроили истерику по случаю первого белорусскоязычного альбома группы.

Музыканты группы «Петля Пристрастия», выпустившие в октябре 2024 года свой седьмой по счету, но первый в истории коллектива белорусскоязычный альбом, стали участниками нового выпуска шоу «о (б)суждаем». Артисты признались, что считают белорусский более подходящим для своего творчества и рассказали, на каком языке будет их следующий альбом, пишет «Зеркало».

В новом выпуске шоу «о (б)суждаем» приняли участие Илья Черепко-Самохвалов и Иван Селищев из группы «Петля Пристрастия». Коллектив недавно выпустил новый белорусскоязычный альбом «Суперпазіцыя» и в настоящий момент гастролирует с его презентацией.

Напомним, после выхода «Суперпазіцыі» в конце октября 2024 года некоторые российские поклонники «Петли Пристрастия» высказали свое недовольство из-за смены языка группой. Лидер коллектива Илья Черепко-Самохвалов тогда заявил, что не собирается оправдываться перед жителями другой страны за язык, которым пользуется, будучи гражданином Беларуси.

В «о (б)суждаем» музыканты рассказали, что большинство их фанатов восприняли переход на белорусский позитивно.

— Практически все люди, которые нас отмечают в сторис, пишут нам приятные слова [в личные сообщения], делают это по-белорусски, — отметил гитарист «Петли Пристрастия» Иван Селищев. — Мне кажется, мы внесли свой вклад в развитие беларусского языка.

Автор песен и вокалист Илья Черепко-Самохвалов назвал «Суперпазіцыю» свидетельством лингвистической эволюции группы (шесть предыдущих альбомов «Петли Пристрастия» были русскоязычными).

— Мы хотели использовать именно фонетическую составляющую белорусского языка, — подчеркнул Илья. — Я не пытался делать его (язык песен. — Прим.ред.) более заумным, чтобы с самим собой наперегонки бегать. Это свидетельство нашей лингвистической эволюции, диаграмма процесса. Это куда важнее, чем искать слова, делать их позаковыристей.

По словам Черепко-Самохвалова, некоторые языковые ошибки в текстах «Суперпазіцыі» связаны с тем, что при их написании он опирался только на свои знания. Профессиональные переводчики и литераторы с редактированием не помогали. Но музыкант признался, что все же иногда использовал электронные переводчики.

— Это куда более ценный подход, чем попытка все сделать в соответствии с какими-то хрестоматиями, — отметил Черепко-Самохвалов. — Я искренне считаю, что именно ошибки делают язык живым.

Ведущий шоу «о (б)суждаем» Глеб Семенов спросил у музыкантов, был ли выход белорусскоязычного альбома разовой акцией, и собирается ли группы в дальнейшем петь по-белорусски.

— У меня есть такое намерение, но я в группе не один, — ответил Черепко-Самохвалов.

— Я голосую «за», — поддержал своего коллегу гитарист коллектива Иван Селищев. — Это звучит свежо и интересно. Белорусский язык, в отличие от русского, гораздо более мелодичный, он лучше подходить для поп-песен. Я заметил на концертах, что все люди поют наши новые песни. Их проще петь. Возможно, это потому, что Илья вырос как мелодист, конечно. Но я буду настаивать на том, чтобы и новые песни были по-белорусски.

Черепко-Самохвалов также добавил, что в белорусскоязычный альбом позволил ему избавиться от текстоцентричности, в целом присущей русскоязычным коллективам.

— Я всегда хотел, чтобы в наших песнях главенствовала музыка, а не содержание текстов, просто руки не доходили, — признался лидер «Петли Пристрастия».

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