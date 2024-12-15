Карманная ракета: презентован самый быстрый электромобиль Renault 15.12.2024, 9:16

500-сильный двигатель позволит стартовать до сотни за 3,5 с.

Знаменитый Renault 5 Turbo возродят в новом формате. Компактный заряженный хэтчбек станет электромобилем. Его подробности раскрыли на сайте французского автопроизводителя.

В 2022 году показали концепт Renault 5 Turbo 3E, а теперь его решили сделать серийным. По данным издания Autocar, его производство стартует ориентировочно в 2026 году. Электрокар выпустят лимитированной серией, а его цена может достичь 120 000 евро.

Новый Renault 5 Turbo 3E внешне не отличается от прототипа. У него расширенные крылья, агрессивные бамперы и выраженный обвес. На крыше и дверях багажника установлены спойлеры.

По словам разработчиков, все кузовные панели новые и изготовлены из карбона, а от стандартного Renault 5 осталось только лобовое стекло. Благодаря этому спортивный электромобиль Renault будет очень легким.

Салон Renault 5 Turbo 3E не показали — известно лишь, что авто будет двухместным, а вместо задних кресел установят каркас безопасности. Зато раскрыли детали силовой установки. Хэтчбек получит два мотор-колеса сзади общей мощностью 500 сил. Разгон до сотни будет занимать 3,5 с.

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