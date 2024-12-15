закрыть
15 декабря 2024, воскресенье, 11:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Полиция Грузии обнаружила в ресторане на горнолыжном курорте 12 тел

  • 15.12.2024, 9:55
  • 11,014
Полиция Грузии обнаружила в ресторане на горнолыжном курорте 12 тел

Из них — 11 иностранцев.

Дюжину людей без признаков жизни обнаружили в горном селе Гудаури сотрудники отдела полиции Мцхета-Мтианети, сообщает грузинское МВД. Все они находились в спальнях на втором этаже индийского ресторана. Вероятно, это были сотрудники заведения.

Среди погибших было 11 иностранцев и один гражданин Грузии. Признаков насилия на их телах нет. По предварительной информации, это мог быть несчастный случай. По информации полиции, в закрытом помещении рядом со спальнями работал генератор, так как элетроэнергия была отключена.

Полиция начала расследование по статье об убийстве по неосторожности. Сейчас проводятся допросы тех, кто контактировал с погибшими и различные экспертизы, также судебно-медицинская, чтобы установить точные причины смерти.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников