Полиция Грузии обнаружила в ресторане на горнолыжном курорте 12 тел
- 15.12.2024, 9:55
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Из них — 11 иностранцев.
Дюжину людей без признаков жизни обнаружили в горном селе Гудаури сотрудники отдела полиции Мцхета-Мтианети, сообщает грузинское МВД. Все они находились в спальнях на втором этаже индийского ресторана. Вероятно, это были сотрудники заведения.
Среди погибших было 11 иностранцев и один гражданин Грузии. Признаков насилия на их телах нет. По предварительной информации, это мог быть несчастный случай. По информации полиции, в закрытом помещении рядом со спальнями работал генератор, так как элетроэнергия была отключена.
Полиция начала расследование по статье об убийстве по неосторожности. Сейчас проводятся допросы тех, кто контактировал с погибшими и различные экспертизы, также судебно-медицинская, чтобы установить точные причины смерти.