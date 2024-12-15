Полиция Грузии обнаружила в ресторане на горнолыжном курорте 12 тел 15.12.2024, 9:55

11,014

Из них — 11 иностранцев.

Дюжину людей без признаков жизни обнаружили в горном селе Гудаури сотрудники отдела полиции Мцхета-Мтианети, сообщает грузинское МВД. Все они находились в спальнях на втором этаже индийского ресторана. Вероятно, это были сотрудники заведения.

Среди погибших было 11 иностранцев и один гражданин Грузии. Признаков насилия на их телах нет. По предварительной информации, это мог быть несчастный случай. По информации полиции, в закрытом помещении рядом со спальнями работал генератор, так как элетроэнергия была отключена.

Полиция начала расследование по статье об убийстве по неосторожности. Сейчас проводятся допросы тех, кто контактировал с погибшими и различные экспертизы, также судебно-медицинская, чтобы установить точные причины смерти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com