В США над Нью-Джерси уже месяц замечают НЛО 3 15.12.2024, 11:13

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Трамп требует их сбивать.

В небе над штатом Нью-Джерси (США) местные жители целый месяц замечают неопознанные летающие объекты, сообщает 14 декабря издание ABC News.

Как рассказали очевидцы журналистам, данные НЛО с виду похожи на беспилотники, но «намного больше по размерам, чем обычные коммерческие».

This is not a drone. We have a full blown UFO / UAP event occurring in real time in New Jersey with tens of thousands of witnesses and tons of video footage. pic.twitter.com/jPRy6pT6Rl — DivXMaN (@crypto_div) December 11, 2024

With all of the naysayers and community noters. I guess they have to wait until the media put it out to believe what the people have been seeing?



🚨ABC News camera crew captures footage of a UAP in New Jersey pic.twitter.com/8UlBi2aAJQ — WayneTech SPFX®️ (@WayneTechSPFX) December 14, 2024

По данным издания, дроны были замечены неподалеку от военной базы Picatinny Arsenal и гольф-клуба избранного президента США Дональда Трампа в Бедминстере (Нью-Джерси).

«Загадочные беспилотные летательные аппараты по всей стране. Неужели это может происходить без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Пусть общественность узнает, и немедленно. Иначе сбивайте их!», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Кроме того, 13 декабря губернатор Нью-Джерси Кэти Хочул запросила о помощи федеральных властей после того, как вечером в тот день из-за очередного случая обнаружения беспилотника был временно, на час, пришлось закрыть Международный аэропорт Стюарт.

«Это зашло слишком далеко», — сказала Хочул.

Кроме того, губернатор штата Нью-Джерси призвала Конгресс принять Закон о безопасности, безопасности и возобновлении деятельности Управления по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (Counter-UAS Authority Security, Safety, Reauthorization Act), который усилит надзор за беспилотниками и даст больше полномочий правоохранителям и местным органам власти для расследования данных инцидентов.

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