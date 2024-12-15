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В США над Нью-Джерси уже месяц замечают НЛО

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  • 15.12.2024, 11:13
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В США над Нью-Джерси уже месяц замечают НЛО

Трамп требует их сбивать.

В небе над штатом Нью-Джерси (США) местные жители целый месяц замечают неопознанные летающие объекты, сообщает 14 декабря издание ABC News.

Как рассказали очевидцы журналистам, данные НЛО с виду похожи на беспилотники, но «намного больше по размерам, чем обычные коммерческие».

По данным издания, дроны были замечены неподалеку от военной базы Picatinny Arsenal и гольф-клуба избранного президента США Дональда Трампа в Бедминстере (Нью-Джерси).

«Загадочные беспилотные летательные аппараты по всей стране. Неужели это может происходить без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Пусть общественность узнает, и немедленно. Иначе сбивайте их!», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Кроме того, 13 декабря губернатор Нью-Джерси Кэти Хочул запросила о помощи федеральных властей после того, как вечером в тот день из-за очередного случая обнаружения беспилотника был временно, на час, пришлось закрыть Международный аэропорт Стюарт.

«Это зашло слишком далеко», — сказала Хочул.

Кроме того, губернатор штата Нью-Джерси призвала Конгресс принять Закон о безопасности, безопасности и возобновлении деятельности Управления по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (Counter-UAS Authority Security, Safety, Reauthorization Act), который усилит надзор за беспилотниками и даст больше полномочий правоохранителям и местным органам власти для расследования данных инцидентов.

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