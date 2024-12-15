Ученые нашли в сердце «мини-мозг» 15.12.2024, 13:11

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Иллюстративное изображение, созданное с помощью ИИ

Что это означает?

До сих пор считалось, что биение сердца контролируется исключительно нервной системой человека через сигналы от головного мозга. Но новое открытие может кардинально изменить представление мирового научного сообщества о работе человеческого сердца.

Команда шведских ученых из Каролинского института с помощью новейших методов геномной и нейрофизиологической визуализации выявила, что нервная система сердца намного сложнее, чем считалось ранее.

В сердце есть нейронная сеть, встроенная в поверхностные слои его стенок. До сих пор эта сеть считалась простой структурой, которая передает сигналы от головного мозга. Теперь ученые благодаря новейшим методам геномной и нейрофизиологической визуализации смогли увидеть детальную структуру нейронной сети сердца и пришли к выводу, что она по сложности очень напоминает мини-версию головного мозга и автономно управляет жизненно важными функциями организма человека.

Эксперименты показали, что «мини-мозг» сердца играет ключевую роль в контроле за сердцебиением, подобно тому, как головной мозг регулирует движение и дыхание человека. Исследователи выявили несколько типов нейронов в сердце, каждый из которых выполняет разные функции. Один из типов непосредственно отвечает за регулирование сердечного ритма, его адаптацию к физической активности, стрессам и другим изменениям в организме.

«Способность сердца самостоятельно контролировать определенные аспекты своей работы может изменить подходы к лечению и диагностике заболеваний. Это открывает новое поле для изучения в медицине и науке», — говорится в статье ученых.

По мнению исследователей, следующим этапом станет изучение того, как эта система взаимодействует с головным мозгом и нервными центрами организма. Понимание этих механизмов может помочь лучше понять и предотвратить заболевания, связанные с нарушениями в работе сердца.

Шведское исследование не только открывает новые горизонты в науке, но и вызывает более широкие размышления о взаимосвязи внутренних систем человека. Сердце, которое долгое время считалось исключительно органом, подчиняющимся мозгу, теперь воспринимается как более сложная система, способная к автономной работе и саморегуляции.

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