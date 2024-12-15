Войска США вернули под контроль военную базу в Сирии: армия РФ бежит
- 15.12.2024, 13:51
Американский флаг поднят над Кобани.
На севере Сирии, в районе города Кобани, американские военные вернули под свой контроль военную базу, которую в 2019 году с пафосом занимали российские войска, пишет «Диалог.UA».
Тогда российская пропаганда активно тиражировала репортажи о «триумфе» своего контингента, сопровождая события постановочной высадкой десанта РФ и заявлениями о «зачистке территории» уже пустой базы.
На самом деле, база была оставлена американцами заранее и никакого сопротивления оккупантам не оказывалось.
Однако это не помешало российским военным снять многочисленные постановочные ролики с целью создать видимость стратегического успеха.
Сегодня, спустя 5 лет, звездно-полосатый флаг вновь развевается над Кобани, а российские войска в спешке покинули объект.
Причины их бегства очевидны: усиливающееся давление со стороны сирийских повстанцев и неспособность удерживать контроль над ключевыми районами на фоне геополитических проблем и растущего военного присутствия США в регионе.