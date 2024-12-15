закрыть
15 декабря 2024, воскресенье, 13:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Войска США вернули под контроль военную базу в Сирии: армия РФ бежит

  • 15.12.2024, 13:51
Войска США вернули под контроль военную базу в Сирии: армия РФ бежит

Американский флаг поднят над Кобани.

На севере Сирии, в районе города Кобани, американские военные вернули под свой контроль военную базу, которую в 2019 году с пафосом занимали российские войска, пишет «Диалог.UA».

Тогда российская пропаганда активно тиражировала репортажи о «триумфе» своего контингента, сопровождая события постановочной высадкой десанта РФ и заявлениями о «зачистке территории» уже пустой базы.

На самом деле, база была оставлена американцами заранее и никакого сопротивления оккупантам не оказывалось.

Однако это не помешало российским военным снять многочисленные постановочные ролики с целью создать видимость стратегического успеха.

Сегодня, спустя 5 лет, звездно-полосатый флаг вновь развевается над Кобани, а российские войска в спешке покинули объект.

Причины их бегства очевидны: усиливающееся давление со стороны сирийских повстанцев и неспособность удерживать контроль над ключевыми районами на фоне геополитических проблем и растущего военного присутствия США в регионе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников