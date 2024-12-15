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Кадыров подтвердил удар по базе ОМОНа в Грозном

  • 15.12.2024, 14:55
  • 2,550
Кадыров подтвердил удар по базе ОМОНа в Грозном
Рамзан Кадыров

И выдумал «ответ из Искандера».

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что 15 декабря беспилотники атаковали базу российского ОМОНа в Грозном. Он цинично заявил, что РФ «отомстила» Украине, ударив по Харькову, пишет «Обозреватель».

Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале. По его вымыслу, атакой по украинскому городу россияне «убили 200 человек».

«Три беспилотника сегодня утром атаковали Грозный. Два из них сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Жертв и пострадавших нет», – заверил Кадыров.

Он заявил, что лично посодействовал, чтобы войска РФ ответили «более точными и более жесткими ударами возмездия». Так, по его приказу страна-агрессор «нанесла два удара «Искандером» по одному из объектов в Харькове». Он утверждает, якобы там находились украинские военные.

«Уничтожено около 200 укро***истов... В следующий раз, когда вам придет мысль ударить беспилотниками по Чеченской Республике, имейте в виду, что мы будем наносить избирательные удары по местам скопления личного состава ВСУ», – признался Кадыров в военных преступлениях против Украины.

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