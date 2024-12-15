Аэропорт Нью-Йорка приостановил работу из-за неопознанных дронов 3 15.12.2024, 18:16

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Губернатор штата призвал Белый дом принять меры.

Северо-восток США продолжают «терроризировать» таинственные беспилотники. Вечером 13 декабря неопознанные дроны появились в районе международного аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк. В результате работа воздушной гавани была парализована, сообщила губернатор Кэти Хокул. По ее словам, «из-за активности дронов» взлетно-посадочные полосы пришлось закрыть примерно на час. «Это зашло слишком далеко», — подчеркнула Хокул и призвала Белый дом принять меры, передает NBC News.

В частности, губернатор потребовала направить в штат Нью-Йорк и прилегающие к нему регионы дополнительные федеральные силы с целью «обеспечить безопасность» критически важной инфраструктуры и людей. Также она призвала принять закон, который распространит полномочия по борьбе с беспилотниками на власти и отдельные правоохранительные органы штатов. Помимо этого Хокул поручила разведывательному центру региона активно расследовать случаи обнаружения таких объектов и координировать свои действия с федералами.

Инциденты с появлением неопознанных дронов в США стали происходить с осени 2023 года. В прошлом декабре группу беспилотников на протяжении 17 дней видели над авиабазой Лэнгли и военно-морской базой Норфолк в штате Вирджиния. За пару месяцев до этого пять дронов пролетели над ядерным объектом министерства энергетики в Неваде. Кто ими управлял и с какой целью, осталось загадкой для американских властей. Высказывались предположения, что за этими действиями стоят Россия или Китай, которые хотят проверить реакцию США. Накануне избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать «таинственные» беспилотники, которые вновь появились в Нью-Джерси в середине ноября, а затем были замечены над Нью-Йорком, Мэрилендом, Пенсильванией и Коннектикутом. Его поддержали некоторые законодатели. В свою очередь уходящая администрация Джо Байдена заявила, что на данный момент у нее нет доказательств, что эти дроны «представляют угрозу национальной или общественной безопасности или имеют связь» с иностранными государствами.

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